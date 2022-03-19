موعد المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa الذي ينتظره جميع المواطنين في المملكة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم إلغاء خدمة تسجيل واستعلام المساعدة المقطوعة كما أنها أعلنت فتح باب تحديث بيانات مسجلي ومستفيدي المقطوعة عبر رابط التحديث الخاص بها.

موعد المساعدة المقطوعة eservices.mlsd.gov.sa تحديث بيانات المستفيدين وخطوات الاستعلام

ترقب مستفيدي الضمان المطور بالنظام الجديد ومستفيدي الضمان بالنظام القديم موعد وأخبار يتم إعلانها عن المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من أربعة سنوات، حيث قامت الوزارة بإطلاق عدد من البرامج الاجتماعية الجديدة مثل المكرمة الملكية في رمضان الماضي وإطلاق منصة إحسان التي تشمل سداد ديون وتقديم مساعدات للعديد من فئات المجتمع من المحتاجين، بينما لم يتم الإعلان عن أخبار للمقطوعة حتى وقت قريب.

البرامج الاجتماعية في المملكة

منصة إحسان والتي تم إطلاقها العام الماضي مع اقتراب شهر رمضان وتم إتاحة التسجيل فيها كمستفيد أو كمتبرع على أن تقوم المنصة بإعادة توجيه أموال الزكاة إلى المؤسسات الخيرية ويتم تقديمه للمسجلين فيها، ومن ابرز خدماتها سداد الديون للغارمين وسداد فواتير الكهرباء وغيرها.

برنامج التأهيل الشامل وهو من أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعتمد على الوضع المالي والتقرير الطبي للمستفيد ويتم إيداع راتب شهري للمستفيدين ويتم تحديث بياناتهم بشكل منفصل عن الضمان المطور.

المكرمة الملكية والتي تم صرفها بالعام الماضي باقع ألف ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد مع راتب الضمان في رمضان ويتوقع صرفها في هذا العام أيضا.

شروط تسجيل المقطوعة

هي نفس الشروط القديمة في النظام السابق.

يضاف إلى شروط التسجيل بالمقطوعة أن يكون للمواطن تسجيل بالضمان المطور.

ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من المقطوعة بالسنوات السابقة لتحديث قاعدة بياناتهم عبر النظام الجديد.

تستمر وزارة التنمية الاجتماعية بالاحتفاظ بالموعد الذي تراه مناسب لإيداع المساعدات المقطوعة الجديدة.

موعد المساعدة المقطوعة

أعلنت الوزارة عدم إلغاء المساعدات المقطوعة كما اشيع عنها بينما يستمر باب التسجيل مفتوحا وكذلك تحديث البيانات، يتوقع أن يتم غيداع المساعدات المقطوعة في شهر رمضان 1443 أو عندما ينتهي تسجيل بيانات الضمان في شهر مايو 2022.

كيفية التواصل وتقديم الشكاوى للوزارة