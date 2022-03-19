نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور “تم التحقق بنجاح” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عبر sbis.hrsd.gov.sa عن حالة طلب أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وهذا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، والذي تم إنشاؤه خصيصا لنظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا للقيام بعمليات التقديم والتسجيل والاستعلام من خلاله، وهذا عوضا عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي كان يتم من خلاله عمل الاستعلامات الخاصة بالنظام القديم، وسنتابع معكم كيفية معرفة أهلية الضمان المطور والتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهورها لدى الكثير من الأشخاص، فتابعوا معنا.

معاش الضمان الاجتماعي المطور

وقد تقدم الآلاف من الأفراد والألاف من الأسر على نظام الضمان الاجتماعي المطور وهذا منذ أن تم الإعلان عنه في نهايات شهر نوفمبير 2021، وهذا بعد أن صدر مرسوم ملكي يقتضي بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

أخبار الضمان المطور

حيث جاء نظام الضمان الاجتماعي المطور بالعديد من المميزات التي تميزه عن نظيره القديم، حيث إنه جاء ليشمل جميع المواطنين في المملكة وهذا بشرط عدم تجاوز دخلهم الحد المانع، كما أنه أصبح يشمل حتى الغير سعوديين وهذا في حالات مستثناه، وهذا كما تعرفنا معكم في مقال شروط الضمان المطور 1443.

موقع الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

وقد انتشرت العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر عن ظهور نتائج الأهلية وإرسال رسائلها “تم التحقق بنجاح” للكثير من المستفيدين الذين تقدموا على النظام، حيث أكدت الكثير من التغريدات لنا أنه بالفعل قد وصلت نتائج الأهلية لهم.

رفض الطلبات

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في حال تم رفض طلبك لايعني بأنك لاتستحق ضمان ! pic.twitter.com/YuA1kQCi5j — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) رفض الطلبات

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في حال تم رفض طلبك لايعني بأنك لاتستحق ضمان ! pic.twitter.com/YuA1kQCi5j — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) March 17, 2022

ومن المؤكد أنه في حالة اذا كنت قد تقدمت على النظام الجديد، فإنه سيتم الإعلان عن نتيجة الأهلية الخاصة بك في الفترة القليلة القادمة، فننوه عليك أنه يجب عليك متابعة حالة طلبك أولا بأول حتى تعرف اذا تم قبولك أم لا.

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