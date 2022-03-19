السعودية تنفي صحة التصريحات بزيارة بلينكن قريبا للرياض

نفت وزارة الخارجية صحة التصريح المتداول إعلاميا والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.

وأوضحت الخارجية السعودية أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.

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