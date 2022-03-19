نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة جدارة” إمارة الجوف تدعو المرشحين النهائيين لوظائفها لمراجعتها بالأسماء بشكل نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة اعلان امارة منطقة الجوف عن الأسماء الخاصة بالمرشحين والمرشحات بشكل نهائي، وهي الأسماء التي تم طرحها من خلال منصة جدارة، حيث جاء عدد الأشخاص المرشحين على نحو ثمانية عشر مرشح ومرشحة، وذلك بخصوص الوظائف التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بما أعلنته امارة الجوف بشأن دعوة المرشحين النهائيين للوظائف التي تم إعلانها خلال الفترة الأخيرة لكي يتم مراجعة البيانات واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على الوظيفة.

بالأسماء إمارة الجوف تدعو المرشحين النهائيين لوظائفها لمراجعتها

وقد قدمت امارة الجوف دعوة الى المرشحين للوظائف التي تم قبولهم والذين كانوا قد تقدموا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكي يتم مراجعة البيانات والعمل على استكمال الإجراءات الإدارية، على ان يتم ذلك بداية من يوم الاحد المقبل الموافق يوم السابع عشر من شهر شعبان 1443، حيث كانت امارة منطقة الجوف قد قامت بالإعلان في وقت سابق على مجموعة من الوظائف الإدارية الخاصة بالرجال والنساء بناء على مجموعة من الضوابط والشروط.

#إمارة_الجوف

تعلن إمارة #منطقة_الجوف عن أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً الواردة أسمائهم من منصة التوظيف جدارة وعددهم 18 مرشحاً ومرشحة على الوظائف المعلنة وتدعوهم لمراجعة الإمارة لاستكمال الإجراءات الإدارة اعتباراً من يوم الأحد 1443/08/17هـ .#الجوف_سلة_غذاء_المملكة pic.twitter.com/QzUp3kF33W — إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) #إمارة_الجوف

تعلن إمارة #منطقة_الجوف عن أسماء المرشحين والمرشحات نهائياً الواردة أسمائهم من منصة التوظيف جدارة وعددهم 18 مرشحاً ومرشحة على الوظائف المعلنة وتدعوهم لمراجعة الإمارة لاستكمال الإجراءات الإدارة اعتباراً من يوم الأحد 1443/08/17هـ .#الجوف_سلة_غذاء_المملكة pic.twitter.com/QzUp3kF33W — إمارة منطقة الجوف (@AljoufSA) March 16, 2022

الفئات المستهدفة في وظائف امارة الجوف

وقد أعلنت امارة منطقة الجوف رسميا عن الفئات المستهدفة من القبول في الوظائف التي تم طرحها خلال الأيام الأخيرة من الرجال والنساء، والتي تم التقديم اليها من خلال منصة جدارة، حيث كانت قد أعلنت عن توافر بعض الوظائف الإدارية من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة التاسعة، وذلك من خلال سلم رواتب الموظفين بنظام التعاقد من خلال منصة جدارة، وجاءت الفئات المستهدفة خريجي المعاهد التخصصية والديبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (البكالوريوس)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

أسماء المقبولين في وظائف امارة الجوف

وقد تم الإعلان عن أسماء المقبولين في وظائف امارة الجوف رسميا من خلال منصة جدارة الالكترونية الخاصة بالوظائف في المملكة العربية السعودية، وقد اشارت الامارة رسميا الى أن الأولوية في الترشيح للموظفين سوف تكون للتخصصات غير التربوية ومن ثم التخصصات التربوية.