“وزارة الثقافة” لينك وكيفية التسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443 لربح 150 الف ريال

رسميا تم فتح باب التسجيل في مسابقة برمجان العربية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التعاون الذي جاء بين وزارة الثقافة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية سمو الامير بدر بن عبدالله بن فرحان، وهي المسابقة التي تجعل هناك منافسة كبيرة بين المتسابقين لكي يتم تقديم العديد من التقنيات الحديثة التي اعلن على دعم اللغة العربية بين لغات العالم والعمل على تطويرها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443 لربح 150 الف ريال.

بداية التسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443 لربح 150 الف ريال

وقد أعلنت وزارة الثقافة السعودية رسميا اطلاق التسجيل في مسابقة برمجان العربية هذا العام 1443، حيث يتم تقديم جوائز مالية كبيرة في المسابقة والتي تصل الى مليون ريال سعودي، حيث يتم تقديم مبلغ مالي للمتسابقين المتنافسين يصل الى 150 الف ريال سعودي، حيث يتم تحديد الجوائز المالية بناء على المستويات التي يتم تحديدها في التحدي، حيث تتراوح الجوائز الخاصة بمجال الشعر العربي والألعاب اللغوية ما بين 20 الى 150 الف ريال سعودي، حيث تأتي الجائزة الكبرى على نحو 150 الف ريال سعودي.

رابط التسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443 لربح 150 الف ريال

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في مسابقة برمجان العربية 1443، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

تسجيل الدخول الى الموقع الخاص بمسابقة برمجان العربية المفعل من قبل وزارة الثقافة السعودية .

. يتم اختيار السنينا في المسابقة.

اختيار المجال أو المسابقة التي يرغب المشترك في الاشتراك من خلالها.

ادخال كافة البيانات المطلوبة عن المستخدم.

التقديم في الموعد الذي تم تحديده ليكون آخر موعد التقديم في يوم 5 من شهر شوال 1443.

مجالات مسابقة برمجان العربية 1443

وقد تم الإعلان عن المجالات الخاصة بالاشتراك في مسابقة برمجان العربية، ومن اهم هذه المجالات ما يلي.