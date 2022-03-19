نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jobs.mod.gov.sa” وزارة الدفاع تعلن 20 وظيفة شاغرة في القوات الجوية الملكية تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية رسميا خلال الساعات الأخيرة اعلان يتضمن توافر بعض الوظائف الشاغرة، حيث أعلنت توافر عدد 20 وظيفة شاغرة في برنامج التعاقد المباشر في القوات الجوية الملكية في المملكة العربية السعودية، حيث قامت بالإعلان عن رابط التسجيل في الوظائف المتاحة وكافة التفاصيل المتعلقة بالشروط والضوابط التي يتم قبول المتقدمين بناء عليها، حيث أعلنت الوزارة بيان رسمي يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر مارس يتضمن تفاصيل بداية استقبال طلبات التسجيل من قبل المتقدمين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما أعلنته وزارة الدفاع بشأن الوظائف الشاغرة في القوات الجوية الملكية السعودية.

وزارة الدفاع تعلن توفر وظائف شاغرة في القوات الجوية الملكية

وقد اعلن الحساب الرسمي الخاص بوزارة الدفاع السعودية عن توافر عدد 20 وظيفة شاغرة والخاصة ببرنامج التشغيل الذاتي، وذلك في القوات الجوية المحلية السعودية، حيث تعد مؤسسة القوات الجوية الملكية واحدة من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن الكثير من الوظائف المميزة برواتب محددة تحددها وزارة الدفاع السعودية.

شروط القبول في وظائف القوات الجوية الملكية السعودية

وقد أعلنت وزارة الدفاع عن بعض الضوابط التي يجب توافرها لكي يتم القبول في الوظائف الخاصة بالقوات الجوية الملكية السعودية، ومن أهمها ان يكون المتقدم للتسجيل في الوظائف سعودي الجنسية، مع ضرورة توافق المؤهل الدراسي والتخصص الخاص بالمتقدم مع الوظيفة التي يتم التقديم اليها، مع تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال الموقع، مع الالتزام بالتقديم الكترونيا.

رابط التسجيل في وظائف القوات الجوية الملكية

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الذي يتم من خلاله التسجيل في وظائف القوات الجوية الملكية في السعودية، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.