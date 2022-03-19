الأمم المتحدة تعلن وصول أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلىأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة الدولية، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن المساعدات الأساسية تشمل 130 طناً مترياً من الإمدادات الطبية والمياه المعبأة والوجبات الجاهزة والأغذية المعلبة التى ستساعد بشكل مباشر حوالى 35 ألف شخص.

وأضافت الهيئة الدولية أنه بالإضافة إلى هذه المواد، فإن القافلة احتوت على معدات لإصلاح أنظمة المياه لمساعدة 50 ألف شخص.

ونقلت "سى إن إن" عن منسق الأمم المتحدة للازمات فى أوكرانيا، أمين عوض، قوله فى بيان اليوم إن "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) سهّل الحوار من أجل المرور الآمن للقافلة الإنسانية".