الرئيس الأوكرانى لـ روسيا: حان الوقت لإجراء محادثات جدية

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم السبت إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هى فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التى ارتكبتها فى أعقاب غزوها.





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