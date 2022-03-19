نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل امكان الراجحي بدون تحويل راتب أو ضامن شروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل امكان الراجحي الميسر الذي تبلغ قيمته إلى ٥٠ ألف ريال سعودي حيث تقدم شركة الراجحي خدمات كثيرة للعملاء من جميع فئات المواطنين داخل المملكة، وذلك لتقديم التمويل بالشروط الإسلامية كما يتميز هذا التمويل بأنه يلبي جميع الاحتياجات، وتستطيع تقديم الطلب عليه عبر تطبيق امكان الراجحي، وسوف تحصل على الموافقة دون الحاجة لضامن أو تحويل قيمة الراتب كما أنه متاح للجميع سواء كانوا يعملون بالقطاع الخاص أو الحكومي أو شبه الحكومي وتصل قيمة التمويل إلي خمسون ألف ريال سعودي وسوف نتعرف الان علي أهم الشروط للحصول علي التمويل وطريقة التقديم والموافقة خلال دقائق معدودة.

شروط تمويل امكان الراجحي

يمكن للمواطنين الحصول على القرض بعد التعرف على عدد من الشروط، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على سعودي الجنسية.

يتم تقديم هذا التمويل للمواطنين السعوديين العاملين في كل من القطاع الخاص او الحكومي أو شبه الحكومي أو المتقاعدون.

أن يكون الشخص المتقدم يحصل على حد أدني للراتب يبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون عمر الشخص الراغب في الحصول على القرض بداية من ٢٥ عام، وحتي ٦٠ عام.

ان تكون مدة الخدمة للعملاء في القطاع الخاص بتمويل ميسر مدته ستة أشهر.

يجب أن يكون هناك تاريخ ائتماني مميز.

مزايا تمويل امكان الراجحي

يتميز التمويل بعدد من المميزات الهامة والتي جاءت كالتالي:

يوافق جميع أحكام الدين الإسلامي.

لا يفرض شروط على صاحب العمل.

لا يشترط تمويل امكان الراجحي تحويل الراتب.

تبلغ قيمة التمويل بداية من ٢٠٠٠ ريال سعودي، وحتي ٥٠ ألف ريال سعودي.

لا يشترط التمويل وجود كفيل.

طريقة التقديم على التمويل

للحصول على تمويل امكان الراجحي يحب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب عليك تحميل تطبيق الراجحي وتثبيته على هاتفك المحمول.

قم بتسجيل جميع البيانات التي يطلبها منك الموقع، وتحميل جميع المستندات المطلوبة.

بعد ذلك سوف تحصل على موافقة بصورة فورية قم بتحديد قيمة التمويل، وطريقة السداد التي تناسبك.

في النهاية قم باختيار طريقة الدفع، والتوقيع الإلكتروني.

حاسبة التمويل

يمكنك من خلال الدخول إلى موقع تمويل امكان الراجحي، والذهاب إلى حاسبة التمويل ثم كتابة المبلغ المقدر للتمويل بالريال، وكتابة أشهر السداد ومدته، وبعد ذلك اضغط على أظهر نتيجة التمويل، ومن الجدير بالذكر أن هذه الحاسبة هي تقريبية وليست نهائية ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء البنك للحصول علي المعلومة المأكدة.