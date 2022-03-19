نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الراجحي قروض وكيفية الاستعلام عن التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب الراجحي قروض وهل هناك طريقة حساب القرض الشخصي الراجحي أعلن عن توافرها البنك بشكل رسمي؟ فيعتبر المصرف الراجحي من المؤسسات الرائدة في مجال أنواع التمويل المختلفة، وقد أطلق خدمات إلكترونية كثيرة خلال المدة الأخيرة للتسهيل على عملائه، وتأهيلهم إلى الحصول على منتجات تمويل الراجحي الجديد 2022 وطرح نموذج طلب قرض من بنك الراجحي أيضًا ولكن على رأس الخدمات الإلكترونية هو حاسبة تمويل الراجحي التي توفر معلومات عن الدفعات ومبلغ التمويل الكامل وكذلك تقديم سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك شروط.

كم راتب الراجحي قروض

تعددت أنواع التمويل والمنتجات التي قام البنك الراجحي بتقديمها، فالأقسام الرئيسية للتمويل هي الشخصي والعقاري والسيارات، ولكن لكل نوع منتجات متعددة تلبي رغبات الجميع سواء المخصصة إلى المواطن السعودي أو التي تم تخصيصها إلى الوافدين والمتقاعدين أو جميع الشرائح معًا.

فأما عن كم راتب الراجحي قروض شخصية مثلًا هناك التمويل الشخصي الوطني فمن ضمن معايير الأهلية له ألا يكون راتب المقيم أقل من خمسة آلاف ريال سعودي، والمواطن العامل في القطاعات الحكومية والخاصة راتبه لا يقل عن ألفين ريال سعودي، بينما المتقاعدين لهم نطاق آخر للرواتب مُقدر بحوالي 1900 ريال سعودي.

طريقة حساب القرض الشخصي الراجحي

وتستطيع حساب قيمة التمويل والحد الأقصى والأدنى لأنواع التمويل وخصوصًا القروض الشخصية من البنك الراجحي من خلال هذه الخطوات:

زيارة رابط بنك الراجحي التمويل الشخصي.

اختيار الحاسبة من شريط الأدوات في الموقع.

أدخل جميع معلوماتك المالية والشخصية من خلال الخانات التي تظهر أمامك.

في خلال لحظات من المنتظر ظهور أقصى حد للتمويل، وهامش الربح أيضًا الذي يوفره البنك.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية

هناك وثائق عديدة يطلبها البنك الراجحي من العملاء عند التقديم للحصول على تمويل الراجحي الجديد 1443 عقاري أو شخصي، وبعد التسجيل يمكن الاستعلام عن التمويل والرد على الطلب من خلال زيارة فروع البنك وتقديم الهوية الوطنية، أو الاتصال على رقم 00966920003344 وهو رقم خاص فقط بالعملاء الحاليين بينما الجُدد يمكنهم إما زيارة فروع البنك أو الاتصال على رقم 8001241222 لجميع العملاء في المملكة.