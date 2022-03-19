قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية طريقة التقديم بالخطوات

قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية. يمنح هذا القرض لكل الأسر التي تعاني من الفقر أو الأسر ذات الدخل المحدود الذي لا يكفي لتلبية كل احتياجاتها المختلفة. أصبحت متطلبات الحياة كثيرة، ويوجد بعض الأسر التي لا تقدر على الوقوف والعبور لوحدها في ظروف الحياة، لذلك أعلنت المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرة لمساعدة كل الأسر السعودية لكي تستطيع بدأ حياة جديدة، للتغلب ومواجهة متطورات واحتياجات الحياة. كذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات والقروض الأخري مثل قرض آهل وقرض الزواج وقرض كنف. سوف نتعرف الآن علي خطوات التقديم علي قرض الأسرة بالتفصيل.



قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

قامت المملكة العربية السعودية بعمل بعض الدراسات حول المجتمع السعودي، وتبين وجود بعض الأسر أشد احتياجا للمساعدات المالية والمعنوية. كذلك وبعد مفاوضات ومناقشات كثيرة قرارات الحكومة السعودية منح بعض القروض والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا. والتي تتوافر فيها بعض الشروط التي تم الإعلان عنها على موقع وزارة التنمية البشرية. كذلك يستطيع كل المواطنين في المملكة من إرسال طلب للحصول على هذه الخدمة إلكترونيا، دون الذهاب إلى البنك أو إي جهة حكومية أخرى، بعد انتشار فيروس كورونا عام 2019 بدأت المملكة العربية السعودية بنشر جميع خدماتها بطريقة إلكترونية إي أصبح معظم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية يقوم المواطن بالتقديم فيها والحصول عليها باستخدام الإنترنت مثل : قرض الأسرة و تجديد جواز السفر ومبادرة إحلال السيارات المستعملة، ومعرفة مدة انتهاء الإقامة للمقيمين وأسعارها، كل هذا وأكثر يتم تقدمها بصورة إلكترونية.

خطوات الحصول على تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

تم الإعلان على الموقع الوزاري خطوات التي يجب على المواطنين إتباعها في تقديم طلب للحصول على قرض الأسرة.

على المواطنين في البداية الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار طلب الحصول على قرض الأسرة.

سيطلب الموقع بعض البيانات والمعلومات التي تدور حول المستخدم. فعلي المتقدم إدخال كل البيانات التي يطلبها الموقع بصورة دقيقة جدا، لكي يتم التعرف عليه وعلى هويته والحصول على القرض.

بعد إدخال البيانات والمعلومات حول المستخدم مثل: رقم الهوية، ورقم الهاتف وعنوان المسكن، يتم التحقق من الحالة الاجتماعية الخاصة بالمستخدم بواسطة الحكومة السعودية، وفي حالة مطابقة الشروط، يحدد البنك موعد لإرسال الأوراق المطلوبة من المستخدم.

بعدها يقوم البنك بتحديد موعد لتحويل القرض لحساب المواطن، وإرسال المبلغ المطلوب.

شروط الحصول علي قرض الأسرة

الا يزيد عمر المستفيد عن ٧٠ عاما وقت الحصول علي القرض. أن لايزيد نصيب الفرد في دخل الأسرة عن ٣٠٠٠ ريال سعودي. كذلك ألا يزيد دخل جميع أفراد الأسرة عن ١٢٥٠٠ ريال سعودي. أذا كان عمر المستفيد بين ٦٠ عاما و٦٥ عاما يكون مبلغ القرض ٣٠ ألف ريال حد أقصي. كذلك إذا عمر المستفيد أكبر من ٦٥ عاما يكون مبلغ القرض ١٨ ألف ريال.

شروط الحصول علي قرض الاسرة لموظفي القطاع الخاص