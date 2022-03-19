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“موعد رسالة الأهلية” جدول معاش الضمان المطور حسب الحد المانع لدخل الفرد والاسرة في المنظومة الجديدة، وهي من اكثر الأشياء بحثا في المملكة طوال الشهر وحتى تحديد موعد لصرف راتب الضمان المطور، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد عبر منصة تويتر على كل ما يتقدم به المواطنين أو عبر رقم 19911.
“موعد رسالة الأهلية” جدول معاش الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa الحد المانع للضمان
الحد المانع للضمان من الأشياء الهامة التي يبحث عنها غير المؤهلين في المراحل الأولى والثانية للحصول على راتب الضمان، حيث يعيد التسجيل من جديد بالمنصة متبعا الخطوات والشروط الأساسية ليتم القبول بالمرحلة المقبلة، بينما يتطلع المقبولين بالمرحلة الأولى والثانية التعرف على موعد صرف الراتب في الشهر المقبل.
موعد راتب الضمان الجديد
|توقيت إيداع الراتب بالميلادي
|توقيت إيداع الراتب بالهجري
|3 أبريل 2022
|2 شعبان 1443 (2-9-1443)
الحد المانع للضمان (الفرد – الاسرة)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى لدخل الفرد والاسرة وهو الحد المانع لمعاش الضمان المطور، ويكون الحد الأدنى لرابت الفرد المستحق للمعاش بالنظام الجديد هم 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى لدخل الاسرة هو 1100 ريال، على أن يقوم رب الاسرة بتسجيل جميع بيانات الدخل ودخل الزوجة والدخل المساند له وكل الأملاك التي لديه، ويكون مستحقا للراتب إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق:
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي في الشهر
|الحد المانع للضمان شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
تسجيل الضمان المطور الجديد 1443
- إنشاء حساب جديد عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم يتم الدخول عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“.
- يتم تسجيل الدخول عبر منصة الدعم والحماية أو منصة النفاذ الوطني.
- يتم إنشاء حساب جديد.
- ينتقل المستخدم بعد ذلك إلى “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يجب تسجيل البيانات واتباع جميع الخطوات.
- يتم الحصول على رقم الطلب لمتابعته عبر الرابط.
- الاتصال رقم هاتف الضمان الموحد 19911 للاستعلام والتواصل المباشر.
- أو التواصل عبر الرسائل الإلكترونية عبر11157.
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