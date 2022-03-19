“موعد رسالة الأهلية” جدول معاش الضمان المطور حسب الحد المانع لدخل الفرد والاسرة في المنظومة الجديدة، وهي من اكثر الأشياء بحثا في المملكة طوال الشهر وحتى تحديد موعد لصرف راتب الضمان المطور، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد عبر منصة تويتر على كل ما يتقدم به المواطنين أو عبر رقم 19911.

“موعد رسالة الأهلية” جدول معاش الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa الحد المانع للضمان

الحد المانع للضمان من الأشياء الهامة التي يبحث عنها غير المؤهلين في المراحل الأولى والثانية للحصول على راتب الضمان، حيث يعيد التسجيل من جديد بالمنصة متبعا الخطوات والشروط الأساسية ليتم القبول بالمرحلة المقبلة، بينما يتطلع المقبولين بالمرحلة الأولى والثانية التعرف على موعد صرف الراتب في الشهر المقبل.

موعد راتب الضمان الجديد

توقيت إيداع الراتب بالميلادي توقيت إيداع الراتب بالهجري 3 أبريل 2022 2 شعبان 1443 (2-9-1443)

الحد المانع للضمان (الفرد – الاسرة)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى لدخل الفرد والاسرة وهو الحد المانع لمعاش الضمان المطور، ويكون الحد الأدنى لرابت الفرد المستحق للمعاش بالنظام الجديد هم 550 ريال بينما يكون الحد الأدنى لدخل الاسرة هو 1100 ريال، على أن يقوم رب الاسرة بتسجيل جميع بيانات الدخل ودخل الزوجة والدخل المساند له وكل الأملاك التي لديه، ويكون مستحقا للراتب إذا انطبقت عليه شروط الاستحقاق: