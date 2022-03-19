إلكترونيا… ننشر كيفية تقديم طلب بنك التسليف والادخار عبر sdb.gov.sa بدعم من الملك سلمان

يحتاج عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في التعرف على كيفية الاستفادة من الحصول على اعفاء بنك التسليف والادخار، وذلك بناء على دعم الملك سلمان لكي يتم اسقاط الأقساط الخاصة بالمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر بنك التسليف السعودي خدمة اسقاط الأقساط الخاصة بالقروض التي يتم تقديمه بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تقديم طلب بنك التسليف والادخار بدعم من الملك سلمان الكترونيا والشروط والضوابط المطلوبة.

كيفية تقديم طلب بنك التسليف والادخار بدعم من الملك سلمان

وقد وفر بنك التسليف والادخار السعودي خدمة الأشخاص المتعثرين في السداد يتم من خلالها اسقاط الأقساط الخاصة بالقروض التي يتم الحصول عليها من خلال البنك، حيث يتم تقديم طلب الاعفاء من بنك التسليف والادخار بدعم من الملك سلمان، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول الى موقع التنمية الاجتماعية مباشرة من خلال الرابط الخاص هنا .

. يتم تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي بشكل مسبق عبر حساب موقع بنك التسليف.

ارفاق كافة البيانات الخاصة بتقديم طلب الاعفاء من سداد أقساط القروض.

يتم الحصول على نسخة واضحة من طلب الاعفاء من سداد القرض.

يتم ارفاق طلب الاعفاء مرفقا بكافة البيانات والأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على اعفاء بنك التسليف والادخار

وقد تم الكشف عن بعض المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم تقديم طلب الاعفاء من بنك سداد الأقساط الخاصة بقروش بنك التسليف، وهي الأوراق التي تأتي ضمن بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتم اسقاط القرض، وقد جاءت هذه المستندات على النحو التالي.