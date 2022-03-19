نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده بالسعودية Hyper Panda عروض رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية، تعد هايبر بنده من الأسواق الهامة بالمملكة العربية السعودية والتي يتوافر بها كل مستلزمات منزلك من مأكل وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية والعديد من المنتجات الهامة التي تحتاجين إليها في منزلك وتهتمين بها وتقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات واليوم سوف نقدم بعض من عروض وخصومات هايبر بنده في كل الفروع.

مقلاة كهربائية من شركة باينكس سعة 3 لتر بسعر 179 ريال سعودي كما تتوفر مقلاة كهربائية من شركة هومر سعة 2.6 لتر بسعر 199 ريال سعودي ومن مميزات هذة المقلاة هو انها تعد جميع الأطعمة جميع أنواع المقليات كالبطاطس المحببة لدى الأطفال بدون زيت مما يجعلك تقدمين طعاما صحيا لكى ولأفراد أسرتك.

أيام قليلة ويبدأ شهر الخير والكرم شهر رمضان المعظم أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير وبهذه المناسبة يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والخصومات وأيضا الهدايا بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن هايبر بنده من الأسواق التي يتوافر به كل ماتحتاج إليه ربة المنزل ولذلك سوف نقدم اليوم بعض من عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

عروض الأجهزة الكهربائية في هايبر بنده بالسعودية:

قدر ضغط كهربائي من شركة كولين سعة القدر 6 لتر يتوافر بخصم 50% ليصبح سعره بعد الخصم 199 ريال سعودي بدلا من 285 ريال سعودي، كما يتوافر أيضا قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة كينوود سعة 10 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي، ومن المعروف أن قدر الضغط من الأشياء المهمة التى يجب أن تتوفر في مطبخك ليسهل عليكى تحضير الطعام بطريقة أسرع من المعتاد وهو مفيد جدا فى طبخ جميع أنواع اللحوم والدواجن في أسرع وقت ممكن.

Hyper Panda عروض رمضان 1443:

غلاية ستانلس ستيل من كولين سعة 1.8 لتى متوفر داخل العرض بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي، عصارة من شركة سينكور متوفرة بخصم 50% ليصبح سعرها بعد الخصم 129 ريال سعودي بدلا من 269 ريال سعودي، بادرى بالحصول عليها لكى تحصلى على عصائر طازجة وصحية لكى ولأسرتك، قطاعة كي أون 500 ملي متوفرة بسعر 49 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده في السعودية على الهواتف:

يحتوي العرض على هاتف فيفو واي 51 من الجيل الخامس مع شاشة بمقاس 6.5 بوصة مع سعة داخلية تقدر ب128 جيجا بايت مع ذاكرة مؤقتة خاصة بالرام تصل مساحتها إلى 8 جيجا بايت.

يشمل العرض على هاتف فيفو واي 72 من الجيل الخامس مع شاشة بمقاس 6.5 بوصة مع سعة داخلية بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت.

عروض المواد الغذائية في هايبر بنده بالسعودية:

مياه (40 عبوة × 330 ملي) عدد 2 كرتونة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 35 ريال سعودي.

زيت شمش العربى 1.5 لتر عدد 2 عبوة متوفر بسعر 21.95 ريال سعودي.

كارميل فوستر كلاركس عدد 12 عبوة بحجم 71 جرام للعبوة الواحدة متوفر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 79.90 ريال سعودي وأيضا عند شرائك قطعة تحصلى على الأخرى مجانا، لتصنعى لأطفالك أشهى وألذ كارميل.

لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بوزن 1كيلو متوفر بسعر 31.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي.

لحم عجل باكستاني بدون عظم بوزن 1كيلو جرام متوفر بسعر 48.95 ريال سعودي بدلا من 39.95 ريال سعودي، كما يتوافر لحم قطع عجل باكستاني بالعظم وزن 1 كيلو جرام متوفر بسعر 48.95 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي.

عروض المواد الغذائية في أسواق العثيم:

عجينة جلاش، وكنافة، وبقلاوة، من شركة السنبلة 500 جرام متوفرة بخصم 10% ليصبح سعرها بعد الخصم 19.95 ريال سعودي، كما تتوفر كنافة بالقشطة مقدمة من شركة السنبلة 230 جرام بسعر 11.50 ريال سعودي بدلا من 14.95 ريال سعودي.

خضار مشكل مع ذرة وفاصوليا خضراء مقطعة وبازيلا خضراء 450 جرام بسعر 5.25 ريال سعودي.

عروض الأدوات المنزلية في هايبر بنده:

مقلاة هو واي بغطاء والتي تتوافر بمقاسين مختلفين مقاس 24 سم بسعر 38 ريال سعودي ومقاس 30 سم بسعر 49 ريال سعودي، صنية فرن نادر متوفرة بشكلين مختلفين بيضاوى ومستطيل 3 قطع بسعر 39 ريال سعودي.

كما تتوافر صنية فرن من كاسا بونيتا أيضا متوفرة بشكلين البيضاوى والمستطيل 3 قطع بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 25.5 ريال سعودي.