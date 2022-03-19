البيت الأبيض يقلل من أهمية تهديدات روسيا بشأن المساعدات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن تعهد بإرسال أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لمراسلة شبكة CNN كايتلان كولينز خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "هذا تهديد تم توجيهه من قبل"، مضيفة أنه "لا توجد قوات أمريكية داخل أوكرانيا"، وتابعت أن القوات الأمريكية موجودة فى أراضى دول حلف شمال الأطلسى (الناتو).
وذكرت: "نحن نراقب عن كثب التصعيد المستمر من قبل الروس، وسنتابع عن قرب ما إذا واصلوا هذا التهديد".
كانت شبكة CNN ذكرت، فى وقت سابق الجمعة، أن لافروف قال، لقناة "روسيا اليوم" الحكومية، إن الروس "أوضحوا تمامًا أن أى شحنة تحمل أسلحة ستدخل أراضى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا".
ووفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، قال سيرغى لافروف إن "أنظمة الدفاع الصاروخية السوفيتية والروسية الصنع المتاحة لبعض دول الناتو لا يمكن نقلها بشكل قانونى إلى دول ثالثة".
وتعهدت الولايات المتحدة ودول من الناتو بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تشمل طائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات.
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