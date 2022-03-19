جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل، يوم الجمعة، إن "الحكومة الاتحادية قررت اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمديد مدة عمل أحدث اثنين من المفاعلات النووية لمدة 10 سنوات".
واتخذ القرار خلال اجتماع الحكومة الذى استمر عدة ساعات، والذى جرت خلاله إعادة النظر فى قرار السلطات البلجيكية وقف عمل جميع المفاعلات النووية فى البلاد فى عام 2025.
وتم اتخاذ القرار المذكور فى أواخر العام الماضي، لكن الحكومة اضطرت لإعادة النظر فيه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز فى ظل الأحداث حول أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلجيكا تؤجل إغلاق المحطات الذرية 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.