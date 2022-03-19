بلجيكا تؤجل إغلاق المحطات الذرية 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل، يوم الجمعة، إن "الحكومة الاتحادية قررت اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمديد مدة عمل أحدث اثنين من المفاعلات النووية لمدة 10 سنوات".

واتخذ القرار خلال اجتماع الحكومة الذى استمر عدة ساعات، والذى جرت خلاله إعادة النظر فى قرار السلطات البلجيكية وقف عمل جميع المفاعلات النووية فى البلاد فى عام 2025.

وتم اتخاذ القرار المذكور فى أواخر العام الماضي، لكن الحكومة اضطرت لإعادة النظر فيه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز فى ظل الأحداث حول أوكرانيا.