أمريكا: سنراقب عن كثب تحركات الصين بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها إن المكالمة التى أجراها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصينى لمدة ساعتين تقريبًا لم تهدئ مخاوف الولايات المتحدة من أن الصين قد تكون على استعداد لتقديم دعم عسكرى أو مالى لروسيا.
وأضافت ساكى أن الولايات المتحدة ستراقب تصرفات الرئيس شى جين بينج عن كثب فى هذا الصدد، مشيرة إلى أنه "لدينا هذا القلق، فالرئيس أوضح ما ستكون عليه التداعيات والعواقب إذا قدمت الصين دعماً مادياً لروسيا فى ظل شنها هجمات ضد المدن والمدنيين الأوكرانيين، وهذا شئ سنراقبه وسيراقبه العالم".
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