عاجل.. زلزال جديد يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الأرصاد اليابانية فى بيان لها، إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلو مترا، وبلغت قوته 5.5 درجة، على مقياس ريختر، ولم تصدر أى تحذيرات من حدوث موجات "تسونامى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

جدير بالذكر، أن 3 أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، فيما أصيب نحو 200 آخرين جراء الزلزال الذى بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر وضرب شمال شرقى اليابان الأربعاء الماضى.