فلسطين: تنكيل الاحتلال بمسيرات سلمية اختبار للدول التى تتغنى بحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن القمع العنيف للمسيرات السلمية، محاولة إسرائيلية مكشوفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن الفلسطينى لإجباره على التسليم بالاستيطان كأمر واقع مفروض، مشيرةً إلى أنه اختبار جدى لمواقف الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان.





وحملت الوزارة، فى بيان صحفى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالى بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاته وعدوانه العنيف على المسيرات السلمية، مُحذّرةً من التعامل مع عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين المدنيين العزل كأرقام الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لا تستدعى أى موقف أو إدانة دولية.

وطالبت الوزارة ما وصفتها بـ "الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان" بموقف إنسانى متوازن وعادل يوفّر الحماية الدولية للمواطن الفلسطينى أيضًا.

وأدانت "الخارجية"، القمع الوحشى الذى تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المسيرات السلمية التى تخرج أسبوعيًا دفاعًا عن النفس وعن أراضى المواطنين "التى ينهشها وحش الاستيطان"، بما فى ذلك عمليات التنكيل بالمواطنين المدنيين العزل الذين يشاركون فى تلك المسيرات.

وأشارت إلى ما حدث اليوم من عدوان إسرائيلى على المسيرات السلمية التى انطلقت فى بيتا وبيت دجن وكفر قدوم والخليل، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطى وقنابل الغاز، وإصابة بالرصاص الحى فى مدينة الخليل، بمن فيهم مراسل ومصور تلفزيون فلسطين.

وأكدت أن المسيرات السلمية هى رد فعل شعبى سلمى فلسطينى على عدوان الاحتلال الاستيطانى على الأرض الفلسطينية وعلى اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية ومنازل المواطنين الفلسطينيين.