زيلينسكى يطالب الغرب بتقديم أسلحة متطورة لبلاده

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، قادة دول الغرب بتقديم أسلحة متطورة لبلاده.. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، أن طيران القوات المسلحة الروسية أصاب خلال يوم واحد 54 هدفا عسكريًا فى أوكرانيا.





وقال زيلينسكى، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "بلا شك، سنواصل فعل كل ما بوسعنا. علينا تذكير بعض القادة الغربيين بصوت أعلى حتى من ذلك بأنها ستكون هزيمة أخلاقية لهم، وستُدمَّر مكانتهم إذا لم تتلق أوكرانيا أسلحة متطورة ستنقذ حقا أرواح الآلاف من شعبنا"، مضيفا: "لن تُسقَط الصواريخ الروسية ببنادق الرش، والتى يحاول البعض استبدال الإمدادات المفيدة حقا بها".

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أن القوات الروسية تواصل قصف "المدن والمجتمعات السلمية الأوكرانية، وإسقاط الصواريخ والقنابل وقذائف جراد".

وتابع: "نُسقط الصواريخ الروسية بأقصى ما نستطيع. ندمر طائراتهم ومروحياتهم. وهذا بالرغم من حقيقة أننا حتى الآن لا نملك ما يكفى من الأسلحة المضادة للصواريخ، أسلحة متطورة. ليس لدينا ما يكفى من الطائرات المقاتلة، لكن لدينا هدفا نقيا وعادلا لحماية شعبنا ودولتنا"، على حد تعبيره.

بدورها، أكدت مفوضة البرلمان الأوكرانى لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا، اليوم الجمعة، أن أكثر من ألف و300 شخص لا يزالون تحت أنقاض "مسرح الدراما" فى مدينة ماريوبول جنوبى البلاد، والذى قُصف، قبل يومين، فى هجوم تتهم كييف الجيش الروسى بتنفيذه.

وقالت دينيسوفا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "حتى هذه اللحظة، نعلم أن 130 شخصا تم إجلاؤهم. لكن، وفقا لبياناتنا، لا يزال هنالك أكثر من ألف و300 شخص فى تلك الأقبية، فى ذلك الملجأ. نصلى لأن يكونوا على قيد الحياة، لكن حتى اللحظة ليست هنالك معلومات عنهم"، رغم استمرار عمليات الإنقاذ.

وتقصف القوات الروسية مدينة ماريوبول، التى كان يسكنها نحو نصف مليون نسمة، منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الروسية، ويقول الأوكرانيون إن الروس قطعوا إمدادات الطاقة والغذاء والمياه عن المدينة، والتى تعد المدينة هدفا استراتيجيا للجيش الروسى؛ كون السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية فى شبه جزيرة القرم بإقليم دونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.

ووفقا لدينيسوفا، فقد دُمّر أكثر من 70 بالمئة من منازل المدينة، الأمر الذى يرجّح أن ثمة عدد كبير من الضحايا فى المدينة، لم يجرى حصره بعد.