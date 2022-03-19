جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمال النرويج.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بتحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمال النرويج. ولم يتم بعد تناول أسباب الحادث الذى تعرضت له الطائرة العسكرية الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تحطم طائرة عسكرية أمريكية شمال النرويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.