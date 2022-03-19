الرئيس الصينى: علاقاتنا مع واشنطن تواجه تحديات كبيرة بسبب تايوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن "شى"، قوله: "فى الوقت الحالى، لم تتغلب العلاقات الصينية الأمريكية بعد على المأزق الذى أوجدته الإدارة الأمريكية السابقة، بل على العكس من ذلك، فهى تواجه تحديات أكبر. ومن الخطير بشكل خاص أن يقوم بعض الأشخاص فى الولايات المتحدة بإرسال إشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان".
و أشار الرئيس الصينى إلى أن قادة البلدين يتفقون على أنه ينبغى على الصين والولايات المتحدة "احترام بعضهما البعض، والتعايش السلمى وتجنب المواجهة، وتعزيز التفاعل والحوار على جميع المستويات وفى جميع المجالات".
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