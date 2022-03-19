واشنطن تدرج مئات الطائرات الروسية على القائمة السوداء

أدرجت وزارة التجارة الأميركية مئات الطائرات الروسية على قائمة سوداء، بما فيها طائرة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وطائرات بوينغ لشركة "إيروفلوت"، انتهكت مؤخرًا العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.

وحظرت الولايات المتحدة دخول الطائرات المصنّعة في الولايات المتحدة أو المؤلّفة من 25% على الأقل من قطع أميركية الصنع، إلى روسيا، دون إذن محدد.

وأشارت الوزارة في بيان ضم القائمة السوداء إلى أن "منذ 2 مارس 2022، بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور، حددت الوزارة عددًا من الرحلات التجارية والخاصة من دول العالم الثالث إلى روسيا، وجميعها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو مؤجرة لروسيا أو لمواطنين روس".

ولم تعد هذه الطائرات قادرة على التزوّد بالوقود والصيانة أو توفير قطع الغيار أو الخدمات.

ولفتت إلى أن، "من خلال منع هذه الطائرات من الاستفادة من أي خدمة، بما فيها من الخارج مثلًا"، أي رحلة دولية من روسيا على هذه الطائرات يمكن أن تؤدي إلى تجميدها.

وتضمّ القائمة طائرات تابعة لـ"إيروفلوت" و"إيربريدج كارغو" و"يوت إير" و"نوردويند" و"أزور إير" و"أفياستار"، بالإضافة إلى طائرة "غولفستريم جي-650" الخاصة لأبراموفيتش.

وقالت وزيرة التجارة جينا رايموندو "ننشر هذه القائمة لنحذّر العالم من أننا لن نسمح للشركات وللأثرياء الروس والبيلاروس بالسفر والإفلات من العقاب عبر انتهاك قوانيننا".

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد بدء عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.