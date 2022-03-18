نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف الحرس الوطني 1443 رجال شروط القبول والتسجيل job.sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف الحرس الوطني 1443، والذي أعلنت عنه وزارة الحرس الوطني السعودية من المواضيع التي تشغل بال مواطني المملكة. وهذا من أجل شغل رتبة جندي رجال حسب بعض الشروط المحددة، وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الحرس من أبرز الوزارات في المملكة. فهي تتولى كل شؤون الأمن والدفاع الوطني في المملكة، وتحرص على الحفاظ على الأمن العام. وسيتم فتح أبواب التسجيل في وظائف الحرس جندي ابتداء من تاريخ يوم الأحد 20 مارس 2022. وسيدوم ذلك لمدة خمسة أيام، أي سيستمر إلى غاية يوم الخميس. ويتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال منصة الحرس الوطني التي وضعتها الوزارة، شرط أن يمتلك المواطن الراغب في التقديم حساب في منصة أبشر أو بوابة النفاذ الوطني الموحد. وسنذكر لكم في مقالنا هذا أهم التفاصيل المتعلقة بوظائف الحرس الوطني وشروط وطريقة التسجيل.

التقديم على وظائف الحرس الوطني 1443

من أكثر الأمور بحثا في المملكة رابط التقديم على وظائف الحرس الوطني 1443 برتبة جندي رجال. وهي متاحة لكل حاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم التقديم بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني. على أن تتوفر فيهم كل شروط شغل الوظائف العسكرية المطلوبة، ويتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التي سنلخصها لكم فيما يلي:

أول خطوة أساسية هي قيام المتقدم بالولوج إلى موقع وزارة الحرس الوطني السعودي. ثم يختار الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية للموقع، ويضغط على بوابة القبول والتسجيل، ثم ينقر على تسجيل طلب جديد. في الخطوة الموالية عليه أن يكتب كل المعلومات الشّخصيّة الخاصة بالمترشح في الخانات المحددة لها، ثم يحدد الوظيفة التي تناسبه. بعد ذلك يجب أن يقوم بقراءة كل الشروط والأحكام الواردة في الموقع، ثم يضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التقديم وظائف الحرس الوطني

وضعت وزارة الحرس السعودية مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب أن تتوفر في كل المواطنين السعوديين الراغبين في شغل رتبة جندي رجال، من أبرزها هي الجنسية السعودية لكل المتقدمين، مع الإقامة بشكل دائم في أراضي السعودية. أيضا لا يجب أن يكون سنه أقل من 18، وأن يتمتع باللياقة البدنية المناسبة التي تؤهله لشغل الوظيفة التي يرغب بها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع بحسن السيرة، ولم يسبق وحكم عليه قضائيا. وفي حال كانت شهادته صادرة من خارج المملكة يجب أن يقوم بمعادلتها لدى وزارة التعليم السعودية. مع العلم بأنه يجب أن يكون حاصلا على إحدى المؤهلات العلمية المطلوبة من الوزارة لشغل الوظيفة التي يرغب بها. وإن كان متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية، إذ لا يقبل طلب الشخص المتزوج من أجنبية.

المستندات المطلوبة في الحرس الوطني 1443

من الجدير بالذكر بأن هناك مجموعة من المستندات التي يجب أن يوفرها المتقدم من أجل ضمان القبول. وهي حسب ما حددته الوزارة أصل وصورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى عدد ثلاث صور شخصية خلفيتها بيضاء. وأصل وصورة عن وثيقة التخرج الخاصة بالمتقدم، مع إحضار وثيقة اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التقديم على وظائف الحرس الوطني 1443. والذي يعتبر من أكثر المواضيع رواجا في المملكة، وقد أتاحت وزارة الحرس الوطني السعودية لحاملي الثانوية فرصة تقديم الحرس الوطني من خلال الموقع الرسمي للوزارة بشرط أن يكون لهم حسابات خاصة بهم في منصة أبشر الإلكترونية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.