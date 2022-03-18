خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين

نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يوضح عند مصدر معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا خطة الدعم المادي وهذا لتقديم المواطن السعودي، وهذا على حسب الظروف الخاصة بالمستفيدين، وأضاف إلى ذلك أن الزكاة من مصادر معاش الضمان الاجتماعي المطور، وأكد الضمان الاجتماعي عن الشروط الأساسية للحصول على هذا المعاش، ويلزم توافر هذه الشروط التي يتم عرضها من خلال موقع ثقفني، حيث أن سوف يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، ولذلك يلزم على المستفيد أن يتوجة إلى مكتب الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لكي يتم التقديم بطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، حيث أن يمكن التواصل عن طريق الخط الساخن الخاص بالوزارة، وهذا لكي يتم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي، وهو 19911.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة. يلزم أن يكون عمر المتقدم فوق ال 35 عاماً. يجب أن يكون المتقدمة أرملة أو زوجها مفقود. يجب على المتقدم أن ألا يكون دخل المتقدم بطلب المعاش لديه دخل أعلى من قيمة المعاش. يلزم على المستفيد تواجد جميع المستندات المطلوبة. يجب إرفاق المستندات بالطلب، لكي يتم الحصول معاش الضمان الاجتماعي.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443هـ :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

يجب بعد ذلك إدخال التبويب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.

وقد تجد الإشارة إلى أن يجب للمتقدم الحصول على طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، وهذا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث أن نقوم بعرض خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين.

كيفية التسجيل في معاش الضمان للمتقاعدين :