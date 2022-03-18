رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة

رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo، أكدت الناطقة الرسمية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالمملكة الهاشمية الأردنية الأستاذة تحرير القاق على أن التقديم في البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بدعم الكهرباء من أجل الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة المقدم كدعم للقطاع المنزلي هي الطريقة الوحيدة من أجل الحصول من الدعم المقدم من طرف الحكومة الأردنية كما أن عدم تسجيل عدادات الكهرباء الخاصة بالمنازل على موقع دعم الكهرباء لن يتمكن صاحب المنزل من الحصول على الدعم بعد 1 أبريل 2022 وهو الموعد الرسمي لتطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة، كما أكدت القاق على أن أكثر من سبعة مئة وثلاثون ألف عداد كهربائي من مجموع مليوني عداد في الأردن تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني https://kahraba.gov.jo/.

رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo

أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الأردن على أن فواتير الأسر غير المسجلين على منصة دعم الكهرباء سترتفع من 3 إلى 5 أضعاف، كما دعت كل العائلات إلى الإسراع في عملية التسجيل من أجل الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة من قبل حكومة المملكة الهاشمية الأردني وللتسجيل في دعم الكهرباء ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

الولوج مباشرة على رابط موقع تقديم دعم الكهرباء الأردن 2022

ثم النقر على مربع أبدا التسجيل

سوف تحتاج لفاتورة كهرباء للمشترك المنزلي

بعدها يجب كتابة كافة بياناتك الشخصية في دفتر العائلة

إدراج الوثيقة الثبوتية

رقم الجوال الخاص بك

وأخيرا النقر على عبارة إرسال الطلب

الفئات المعنية بدعم الكهرباء الأردن 2022

كل من يرغب في تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo يجب أن تكون لديه الجنسية الأردنية مع امتلاك دفتر العائلة علما ان تطبيق التعريفة الجديدة تكون على عداد واحد فقط.

أيضا كل رب أسرة تزوج بأكثر من زوجة يمكنه الحصول على دعم لأكثر من اشتراك حسب عدد الزوجات

كل امرأة أردنية متزوجة من رجل اجنبي يمكنها الاستفادة من الدعم.

منتفعو صندوق المعونة الوطنية

منتفعو برنامج الدعم التكميلي

كذلك منتفعو تكافل واحد وثلاثة.

كل منتفع بالمكرمة الملكية السامية

كل رب أسرة من أبناء قطاع غزة

كذلك كل شخص حامل لجواز سفر أردني ولا يحوز على ربطا عائلي

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل إلى موضوع ازداد عليه البحث في الآونة الأخيرة بالمملكة الهاشمية الأردنية ألا وهو رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo.