نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة في المقال التالي
رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo، أكدت الناطقة الرسمية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالمملكة الهاشمية الأردنية الأستاذة تحرير القاق على أن التقديم في البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بدعم الكهرباء من أجل الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة المقدم كدعم للقطاع المنزلي هي الطريقة الوحيدة من أجل الحصول من الدعم المقدم من طرف الحكومة الأردنية كما أن عدم تسجيل عدادات الكهرباء الخاصة بالمنازل على موقع دعم الكهرباء لن يتمكن صاحب المنزل من الحصول على الدعم بعد 1 أبريل 2022 وهو الموعد الرسمي لتطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة، كما أكدت القاق على أن أكثر من سبعة مئة وثلاثون ألف عداد كهربائي من مجموع مليوني عداد في الأردن تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني https://kahraba.gov.jo/.
رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo
أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الأردن على أن فواتير الأسر غير المسجلين على منصة دعم الكهرباء سترتفع من 3 إلى 5 أضعاف، كما دعت كل العائلات إلى الإسراع في عملية التسجيل من أجل الاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة من قبل حكومة المملكة الهاشمية الأردني وللتسجيل في دعم الكهرباء ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:
- الولوج مباشرة على رابط موقع تقديم دعم الكهرباء الأردن 2022
- ثم النقر على مربع أبدا التسجيل
- سوف تحتاج لفاتورة كهرباء للمشترك المنزلي
- بعدها يجب كتابة كافة بياناتك الشخصية في دفتر العائلة
- إدراج الوثيقة الثبوتية
- رقم الجوال الخاص بك
- وأخيرا النقر على عبارة إرسال الطلب
الفئات المعنية بدعم الكهرباء الأردن 2022
- كل من يرغب في تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo يجب أن تكون لديه الجنسية الأردنية مع امتلاك دفتر العائلة علما ان تطبيق التعريفة الجديدة تكون على عداد واحد فقط.
- أيضا كل رب أسرة تزوج بأكثر من زوجة يمكنه الحصول على دعم لأكثر من اشتراك حسب عدد الزوجات
- كل امرأة أردنية متزوجة من رجل اجنبي يمكنها الاستفادة من الدعم.
- منتفعو صندوق المعونة الوطنية
- منتفعو برنامج الدعم التكميلي
- كذلك منتفعو تكافل واحد وثلاثة.
- كل منتفع بالمكرمة الملكية السامية
- كل رب أسرة من أبناء قطاع غزة
- كذلك كل شخص حامل لجواز سفر أردني ولا يحوز على ربطا عائلي
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه بشكل مفصل إلى موضوع ازداد عليه البحث في الآونة الأخيرة بالمملكة الهاشمية الأردنية ألا وهو رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تسجيل دعم الكهرباء kahraba gov jo للاستفادة من التعرفة الكهربائية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.