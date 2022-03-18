واشنطن: يمكن رفع العقوبات عن موسكو شرط استعادة أوكرانيا سيادتها

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، بحسب وكالة "تاس" الروسية، إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا بسبب أوكرانيا "لا يُقصد بها أن تكون دائمة".
وأضاف: "عندما نرى نهاية الهجوم الروسى على أوكرانيا واستعادة وحدة أراضيها، نأمل فى أن نتمكن من رؤية نهاية استخدام هذه الأدوات العقابية".
وشدد على أن القيود المفروضة على موسكو "ليس الغرض منها أن تكون دائمة".
ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية فى أوكرانيا يومها الـ23، حيث يواصل الجيش الروسى تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، فيما يفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
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