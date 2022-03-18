جونسون يعلن التزامه بالعمل لزيادة دعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - وأعرب جونسون - خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، أوردته شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- عن إعجابه بمقاومة الشعب الأوكرانى، كما ناقش المسئولان أيضًا التقدم المحرز فى محادثات السلام الجارية.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء البريطانى إن جونسون حدد المساعدات الدفاعية الإضافية التى تعتزم بلاده تقديمها، كما التزم بالعمل مع الحلفاء خلال اجتماع حلف شمال الأطلسى "ناتو" المقرر عقده الأسبوع المقبل؛ بهدف زيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا.

أما الرئيس زيلينسكى، فد أطلع جونسون على الوضع على الأرض واحتياجات أوكرانيا العسكرية والإنسانية المتغيرة، كما أشار زيلينسكى إلى أن مشاركة المملكة المتحدة الوثيقة تحظى بتقدير كبير.