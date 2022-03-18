نصر الله: واشنطن ولندن دفعتا أوكرانيا "إلى فم التنين"

دوت الخليج :- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن الولايات المتحدة وبريطانيا دفعتا أوكرانيا "إلى فم التنين"، وكان المخطط الزج بها وتعطيل أي اتفاق مع روسيا.
وفي كلمة خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة "يوم الجريح المقاوم"، قال نصر الله إن "هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة، ونحن رأينا جميعا كيف خرجت الولايات المتحدة من أفغانستان وتخلّت عمّن وثق بها هناك".
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد يوميا أنها لن ترسل طائرات وجنودا إلى أوكرانيا رغم أنها دفعتها إلى الحرب.
وقال نصر الله: "هناك شعور بالخذلان والخيبة لدى المسؤولين في أوكرانيا والرئيس الأوكراني بات جاهزا لمناقشة مطالب موسكو".
وقال إن على المسؤولين اللبنانيين التنبه إلى أن "الخضوع للإملاءات الأميركية لن تنقذ لبنان بل ستزيد من مصائبه"، وأضاف أن "مصلحة لبنان "كانت بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن ضد روسيا".
وحول البيان الذي أصدرته الخارجية اللبنانية، وفيه إدانة لروسيا، قال نصر الله إن البيان "مكتوب في السفارة الأميركية".
المصدر: ار تي
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