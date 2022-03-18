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عمر شويل - جدة اجازة المدارس للفصل الثالث 1443-2022 في السعودية من الأمور التي يسعى لمعرفتها الطلاب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، فوزارة التعليم تبذل قصارى جهدها لعدم ايقاف الدراسة لأي سبب من الأسباب، لذا أعلنت بشكل رسمي عن بدء عودة الدراسة حضوري الأسبوع المقبل في المدارس وهذا بالتزامن مع عودة دراسة الفصل الأخير ألا وهو الترم الثالث الدراسي لهذا العام.

اجازة المدارس للفصل الثالث 1443-2022 في السعودية

أن هذا العام يتكون من ثلاث فصول دراسية بدلاً من فصلين كما يشلمون إجازات مطولة أيض، والكثير من الطلاب داخل أراضي المملكة العربية السعودية يتساءلون عن الإجازات الخاصة بالترم الثالث والتي جاءت على النحو التالي:

إجازة عيد الفطر والتي ستبدأ يوم 24 رمضان الموافق ميلاديًا 25 أبريل.

أول إجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون يوم 25 مايو لعام 2022.

اجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية للترم الثالث ستكون يوم 15 يونيو.

إجازة نهاية العام ستكون يوم 30 يونيو الموافق 1 ذو الحجة.

اجازة نهاية العام 1443

أن الموعد المقرر لإجازة نهاية العام الدراسي سيكون 1 ذو الحجة والموافق بالتاريخ الميلادي 30 يونيو، وسوف يحصلون على أكبر إجازة وهي إجازة الصيف التي لم تُحدد مدتها وزارة التعليم حتى الآن مما دفع الكثيرين للبحث عن مدتها لكي يستمتعون بالإجازة حتى يعودون مرة أخرى لدراسة العام القادم 1444، وفي حال إعلان الوزارة عن أي أمر يتعلق بدراسة العام القادم سوف نوفيكم بها مباشرة فور الإعلان عنها.

هل الدراسة مستمرة في رمضان أم لا؟

يتساءل البعض عن طبيعة الدراسة في شهر رمضان وهل ستكون مستمرة أم سيتم انقطاعها وعودتها بعد عيد الفطر، ولكن وزارة التعليم أعلنت عن استمرار الدراسة في شهر رمضان الكريم وأن الآلية الخاصة بها ستكون حضوري لكافة الطلاب دون استثناء مع إلغاء التباعد الاجتماعي بينهم سواء في الفصل أو أثناء الصلاة إلى جانب استرجاع الطابور الصباحي لمختلف المراحل الدراسية لهذ العام 1443، وسوف يعود الطلاب لدراسة الفصل الثالث يوم 20 مارس القادم فما تبقى على بدئه سوى 5 أيام من الآن.

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