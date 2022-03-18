نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “HERE” رابط الحصول على نتائج القبول الموازى 2021/2022 فى جميع المحافظات بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
“HERE” رابط الحصول على نتائج القبول الموازى 2021/2022 فى جميع المحافظات بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ننشر لكم هنا نتائج مرحلة القبول الموازى لعام 2021 /2022 فى العراق حيث بعد انتهاء امتحانات تلك المرحلة فى العراق انتاب القلق العديد من اولياء الامور والطلاب حول تأخر ظهور نتائج القبول الموازى وتسأل العديد حول سبب تأخر اعلان النتائج تلك المرحلة عبر موقع وزارة التربية اشار وزير التعليم فى تصريحات رسمية ان سبب تأخر اعلان النتائج يأتى بسبب التدقيق فى عمليات تصحيح الاوراق وان النتائج اصبحت معلنة بشكل رسمى الان عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقية وسوف نشرح لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز طرق الاستعلام والحصول على نتائج القبول الموازى من موقع وزارة التربية العراقية
رابط الحصول على نتائج القبول الموازى
نشرت نتائج القبول الموازى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية اونلاين عبر شبكات الانترنت ويجد بعض الطلاب صعوبة الوصول والحصول والاستعلام على نتائجهم من الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية وسوف نوضح لكم هنا طرق الاستعلام والحصول على نتائج القبول الموازى للعام الحالي فى كل المحافظات
طرق الحصول على نتائج القبول الموازى
- اولا على الطالب الدحول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختر “خدمات الكترونية”.
- ثم نتائج القبول الموازي.
- اختر المحافظة التابعة لك.
- اكتب رقمك الامتحاني.
- فى الاخير اضغط ” عرض النتائج” كى تظهر لك اذا تم الانتهاء من انزالها.
- ويمكن للطالب طباعة نتيجته واخذها كمستند رسمى له يمكن التقدم به فى الجامعات
اعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقية
أعلنت ونشرت النتائج بشكل رسمى عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر الانترنت وذكر مصدر مسئول فى وزارة التعليم ان النتائج قد نشرت عبر الموقع الرسمى بسبب ظروف جائحة كورونا التى تمر بها البلاد وان الوزارة تريد فى الحفاظ على صحة ابنائها الطلاب من خلال اعلان النتائج كل المراحل التعليمية عبر الموقع الرسمى علي الانترنت لتقليل التزاحم والتكدس بين الطلاب وتقليل فرص الاصابة بذلك الفيرس المستجد وتتبع العديد من الدول ذلك النظام من اجل تقليل نسب الاصابة بهذا الفيرس بشكل عام .
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