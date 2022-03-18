فاوتشى: معدلات الإصابة بكورونا فى أمريكا سترتفع الأسابيع المقبلة

جدة - نرمين السيد - حذر مستشار البيت الأبيض أنتونى فاوتشى، من أن معدلات الإصابة بـ"كوفيد-19" من المرجح أن ترتفع فى الأسابيع القليلة المقبلة فى الولايات المتحدة بعد الانخفاض الكبير فى أعقاب الانتشار السريع لمتغير أوميكرون فى جميع أنحاء البلاد،حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن فاوتشى، قوله: "لن أتفاجأ إذا رأينا فى الأسابيع القليلة المقبلة إما ثبات فى معدل الإصابات أو ربما حتى زيادة". وانخفضت الحالات بشكل كبير فى جميع أنحاء البلاد خلال الشهرين الماضيين، حيث بلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة أكثر من 30.000 حالة.

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