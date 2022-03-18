جوتيريش يرحب بخطة طالبان لإعادة فتح المدارس فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تعقيبا على ما تردد من تقارير من أن حكومة طالبان ستسمح للفتيات بالعودة للدراسة عندما تفتح المدارس الثانوية أبوابها يوم 22 مارس الحالى.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة- فى معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر" اليوم: "إننى أرحب بالخطة التى أعلنتها طالبان لإعادة فتح المدارس للبنات والبنين يوم 22 مارس، ويتعين الآن الموافقة على هذه الخطة وتنفيذها".

وأشار إلى ضرورة فتح كافة الأبواب أمام الفتيات والبنين فى أفغانستان؛ لتلقى التعليم وتنمية كافة إمكانياتهم.