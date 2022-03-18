وقال فخرى فى بيان صدر اليوم الجمعة:"على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظلت معدلات الجوع والمجاعة فى ارتفاع مع بداية الحرب، نواجه الآن خطر مجاعة وشيكة وجوع فى المزيد من الأماكن حول العالم، يجب وقف الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا على الفور قبل أن تكون هناك عواقب عالمية وخيمة وطويلة الأجل للأمن الغذائى للجميع."
وأضاف أن أوكرانيا وروسيا هما من أكبر خمس دول مصدرة للحبوب فى العالم. وحسب بعض التقديرات، فإن الأمن الغذائى العالمى بات على المحك، حيث تبلغ قيمة التجارة الزراعية العالمية مع هذين البلدين حوالى 1.8 تريليون دولار.
وفقا للخبير الأممى، بدأت الآثار المباشرة للنزاع على الغذاء تظهر فى بعض الدول، نظرا لأنها تشترى أكثر من 60 فى المائة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.
مع بدء موسم الزراعة قريبا فى أوكرانيا وروسيا، أعرب الخبير الأممى عن القلق من الاضطرابات طويلة الأجل التى سيحدثها النزاع على الغذاء.
كما أعرب عن قلقه بشأن الكيفية التى ستضر بها الحرب، مشيرا إلى فرض العديد من الدول عقوبات اقتصادية على روسيا، وتعمل العديد من الشركات، طواعية، على سحب استثماراتها من روسيا أو مقاطعتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. خبير أممى يحذر من مجاعة عالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.