عاجل.. خبير أممى يحذر من مجاعة عالمية بسبب الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى الغذاء، مايكل فخرى، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تسبب فى معدلات جوع شديدة فى البلاد، ويزيد من مخاطر ارتفاع معدلات الجوع فى روسيا، وقد يتسبب فى زيادة عالمية فى سوء التغذية والمجاعة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال فخرى فى بيان صدر اليوم الجمعة:"على مدى السنوات الثلاث الماضية، ظلت معدلات الجوع والمجاعة فى ارتفاع مع بداية الحرب، نواجه الآن خطر مجاعة وشيكة وجوع فى المزيد من الأماكن حول العالم، يجب وقف الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا على الفور قبل أن تكون هناك عواقب عالمية وخيمة وطويلة الأجل للأمن الغذائى للجميع."

وأضاف أن أوكرانيا وروسيا هما من أكبر خمس دول مصدرة للحبوب فى العالم. وحسب بعض التقديرات، فإن الأمن الغذائى العالمى بات على المحك، حيث تبلغ قيمة التجارة الزراعية العالمية مع هذين البلدين حوالى 1.8 تريليون دولار.

وفقا للخبير الأممى، بدأت الآثار المباشرة للنزاع على الغذاء تظهر فى بعض الدول، نظرا لأنها تشترى أكثر من 60 فى المائة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.

مع بدء موسم الزراعة قريبا فى أوكرانيا وروسيا، أعرب الخبير الأممى عن القلق من الاضطرابات طويلة الأجل التى سيحدثها النزاع على الغذاء.

كما أعرب عن قلقه بشأن الكيفية التى ستضر بها الحرب، مشيرا إلى فرض العديد من الدول عقوبات اقتصادية على روسيا، وتعمل العديد من الشركات، طواعية، على سحب استثماراتها من روسيا أو مقاطعتها.