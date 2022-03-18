ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازى الذي يبحث عنه كافة الطلاب والطالبات في الوقت الحالي للتعرف على نتائج القبول الموازي 2022 في كافة الكليات العراقية، بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، عن اقتراب ظهور نتيجة القبول لذلك العام من أجل تسجيل الدخول بالجامعات العراقية، وعلى أن يتم هذا في كافة محافظات العراق، حيث يتم الآن البدء بقبول نحو 22 ألف طالب وطالبة ومن بينهم نحو 3454 طالب وطالبة من السنة الماضية، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة خلال أيام قليلة من الآن، ونحن سوف نرصد عليكم كافة التفاصيل التي تتعلق بإعلان عن النتيجة والرابط المفعل من قبل وزارة التعليم العالي، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال إضافة الرقم الامتحاني.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اهتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق على أن يتم الإعلان عن النتائج إلكترونياً من خلال الرابط المباشر الذي يوفر لكافة المتقدمين إمكانية تسجيل الدخول به، وبعد ذلك يتم تحديد نتائج القبول الموازي عن طريق رقم الإمتحان، ويأتي هذا من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيرس كورونا المستجد ومنع التزاحم والتكدسات بين الطلاب، حتى يتم الحصول على النتيجة وهم في المنزل دون الحاجة للخروج من المنزل، عن طريق الرابط الإلكتروني الرسمي من خلال الوزارة، ومن المقرر أن يتم طرح النتيجة على هيئة ملفات بي دي إف، حتى يستطيع الطلاب تحميلها على الهاتف أو عبر جهاز الكمبيوتر، ويتم القيام بالبحث عن اسم الطالب والرقم الامتحاني.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي قامت بقبول أكثر من 24 ألف طالب خلال هذا العام الدراسي والعام الماضي، في العديد من الكليات منها كلية العلوم وكلية الهندسة، وكلية التقنيات الصحية، وكلية الطب وكلية طب الأسنان، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الآتي: