رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان بعد ان اكد المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلانها الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

تسود حالة من الترقب والقلق ما بين عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات فى انتظار ان يتم الاعلان رسمياً عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي فى جميع المحافظات العراقية بعد ان أدى الطلاب والطالبات جميع الاختبارات المقررة عليهم على غرار هذا الامر قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ليسود حالة من البحث المكثفة حول اجراء الكشف عن تلك النتائج وحول موعد ظهورها، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على أن الوزارة ستعمل على رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك تعاملاً مع ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي سادت فى العديد من دول العالم على غرار هذا الامر قد اشارت وزارة التربية والتعليم على ان عمليات رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قد انتهت بنجاح على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على تخصيص موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يكون متاح أمام جميع الطلاب لعمليات استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي اون لاين على النحو التالي:-