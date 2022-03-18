تمويل الأسرة يصل 60 ألف ريال سعودي بفترة سداد خمس سنوات وشروط الحصول علية

يبحث جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن بنوك سعودية تستطيع تمويل مشروعاتهم أو الحصول على قرض أسرة لعمل مشروع أو شيء ما، ويعد بنك التنمية الاجتماعية السعودي من هذه البنوك التي تقوم بمساعدة أبناء بلدتها وتقديم القروض لهم، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل يصل 60 ألف ريال سعودي بفترة سداد خمس سنوات، بعد استيفاءهم للشروط الموضوعة من خلال البنك، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تمويل الأسرة، وهذا ما سنبينه في مقالنا.

الأوراق اللازمة للحصول علي قرض تمويل الأسرة

وضع بنك التنمية الاجتماعية السعودي العديد من المتطلبات التي يجب أن تكون متوفرة ويقوم بتقديمها الموظف الحكومي السعودي، ليتمكن من الحصول على قرض تمويل الأسرة من هذا البنك، والتي تتمثل فيما يلي:

إحضار صورة من هوية العميل (بطاقة الرقم القومي).

يقوم العميل بتقدم نموذج تسليم البريد ويجب أن يكون مختومًا من الموظف الخاص بالبريد السعودي ومكتوب عليه اسم الموظف وتوقيعه، وأيضًا مكتوب به اسم العميل المتقدم بالطلب وموقع منه.

تقدم صورة من سجل أسرة العميل.

كما يجب أن يكون مكتمل التوقيعات والأختام اللازمة من جميع الجهات المعنية ويجب أن لا يتعدى هذا الاعتماد 60 يومًا من تاريخه.

تقديم أصل من كشف الحساب الخاص بالعميل لأخر ثلاث رواتب سابقة لتاريخ الاعتماد المدون المعبأ إلكترونيًا واحتواء هذا الكشف على ختم مصدق من البنك.

وجود أصل لرقم الحساب الآبيان للعميل ويتم تقديمه على ورق رسمي من البنك مرفق به الختم الخاص بالبنك.

تقديم تصريح بياناتي خاص بالعميل ويتم استخراجه من موقع وزارة الداخلية ويجب أن يكون ساري ومفعل.

استخراج تصريح آخر للأبناء فللذكور من 18 إلى 24 عام أما للإناث من سن 18 فيما فوق.

الشروط العامة للحصول على القرض

يجب توافر بعض الشروط في الموظف الحكومي للحصول على القرض، وهي:-

أن يكون سن المقترض 70 سنة فأقل، وأيضًا الكفيل 50 سنة فأقل. ألا يتعدى الدخل الشهري للموظف 12500 ريال سعودي، ولا يتعدى نصيب الفرد 3000 ريال.

وفي النهاية فقد بينا الشروط اللازمة والمستندات الواجب توافرها للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية السعودي، ويمكنك التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي ببنك التنمية الاجتماعية.