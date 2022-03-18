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عمر شويل - جدة عقوبات مخالفة الانضباط الوظيفي 2022 بالمملكة العربية السعودية والذي سيتم تطبيقه من الأسبوع المقبل على جميع موظفين الوزارات والجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية وفق الإعلان الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2021 الماضي عن قرار تطبيقه بعد مرور 180 يوم من الإعلان والجدير بالذكر أن تطبيق نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى حسن سير المرفق العام وتحسين أداء الموظفيين لعملهم المكلفين به وهو ما يعمل على حماية الوظيفة العامة وفق رؤية المملكة 2030م، كذلك سيتم تطبق العقوبات المذكورة بلائحة الجزاءات على مخالفي النظام الجديد.

عقوبات مخالفة الانضباط الوظيفي بالسعودية 2022 وفق لائحة الجزاءات

في نفس السياق السابق فقد حددت المادة السادسة من لائحة الجزاءات بنظام الانضباط الوظيفي العقوبات المطبقة على مخالفين النظام الجديد كالتالي:

أولًا يوجه للموظف الإنذار المكتوب. كذلك عقوبة الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري. أيضًا تطبق عقوبة الحرمان من علاوة سنوية واحدة. كذلك عقوبة عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاق الموظف للترقية. في النهاية عقوبة الفصل من الخدمة نهائيًا.

أيضًا وجب التنويه أن المادة السابعة من لائحة الجزاءات أنه يعفى الموظف من العقوبة في حال قام بارتكاب المخافة الوظيفية بناء على أمر مباشر من رئيسه وتم الاعتراض من جانبه كتابةً أو بأي وسيلة وبالرغم من ذلك أصر رئيس العمل على تنفيذ المخالفة، وقد أوضحت المادة السابعة ذلك نصًا كالتالي:

” يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً”

السعودية نظام الانضباط الوظيفي الجديد بالمملكة 2022

إضافة لما سبق فإن النظام الجديد سيتم تطبيقه على جميع موظفي المملكة في كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة باستثناء بعض العاملين بنظام تطبيق الجزاء بقواعد خاصة، وطبق المادة الرابعة من قانون العمل السعودي أنه:

“فلا يجوز وقوع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق مع الموظف ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله فيها وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببًا وتحدد اللائحة كيفية التحقيق وإجراءاته”.

كذلك جاء في المادة الرابعة أيضًا أنه:

“لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”

أهداف تطبيق لائحة النظام الجديد بالسعودية 1443هـ

كما ذكرنا سابقًا أن الانظباط الوظيفي يتم تطبيق لتحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يهدف للارتقاء بنظام العمل وأداء المهام على أفضل وجه وهو نظام مطبق بكافة الدول المتقدمه ومن أبرز أهداف تدشين الانضباط الوظيفي بالسعودية التالي: