تطبيق تيك توك يختبر ميزة جديدة رائعة على غرار سناب شات

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك الشهير الذي ذاع صيته خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أعداد المستخدمين الناشطين على التطبيق بشكل ملحوظ للغاية خلال المرحلة الحالية، واصبح من التطبيقات القوية في المنافسة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أكد التطبيق على إضافة ميزة جديدة رائعة على غرار تطبيق سناب شات بنشر القصص، وأشار التطبيق أنه في حال الحصول على تلك الميزة سوف يتم استقبال شعار جديد عند تشغيل التطبيق، وذلك من أجل تشجيعه على إنشاء قصة.

ميزة جديدة في تطبيق تيك توك

يمكنك استخدام تطبيق TikTok من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة عير الإنترنت، وذلك من خلال عمل العديد من الفيديوهات ونشرها على التطبيق وبحسب عدد المشاهدات يكون الربح للمستخدم، ويعتبر التطبيق أرض خصبة لجميع المبدعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الراغبين في الربح عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الانترنت.

ومن جانبه قال تطبيق تيك توك من خلال بيان هام له منذ قليل أن الشركة تقوم حالياً بتوسيع اختبار يوفر للمبدعين تنسيقات إضافية من أجل إضفاء الحيوية على أفكارهم الجذابة والإبداعية لمجتمع التطبيق، مؤكدة أنه من الاختبارات التجريبية ولم يوضح البيان عدد المستخدمين الذين سوف يتضمنهم هذا الاختبار التجريبي أو الشكل الذي سوف يتم طرحه للمستخدمين، حيث تعمل الميزة الجديدة على إضافة مقطع فيديو أو صورة إلى قصة، وهى ميزة مشابه لالتقاط الصورة، أو مقطع فيديو من خلال استخدام نفس أدوات التحرير الموجودة في التطبيق وعدد من التأثيرات والمرشحات والأصوات، وتكون على عكس فيديو تيك توك العادي الذي يتعامل معه جميع المستخدمين في التطبيق، ويختفي بعد 24 ساعة.

والجدير بالذكر أن قصص TikTok تفتقد إلى ميزة هامة ورئيسية يقدمها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك، وسناب شات، وانستقرام، وواتساب، وغيرها من التطبيقات الهامة، حيث أنها تفتقر إلى شريط التمرير للقصص، والطريقة الوحيدة لمشاهدة القصص على TikTok بافتراض أنه تم اختيارك لتلك التجربة المتميزة التي أطلقها التطبيق خلال الفترة الأخيرة بصفة تجريبية، هى مشاهدة صورة ملف تعريف بها دائرة زرقاء على مقطع الفيديو من أجل المشاهدة وعند الضغط عليه سوف ينقلك بشكل مباشر إلى موجز القصة لذلك المستخدم، حيث أنها تعرض القصة.