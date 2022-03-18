نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفة فاتورة الكهرباء الجديدة بالأردن kharab gov jo 2022 رابط تسجيل منصة دعم الكهرباء للدعم الإضافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفة فاتورة الكهرباء الجديدة بالأردن kharab gov jo 2022 وموعد نهاية التسجيل في برنامج منصة دعم الكهرباء الأردنية kharab go jo 2022 لا تزال محل اهتمام بالغ من قبل مواطني المملكة، خاصة بعدما أعلن “حسين اللبون” رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تطبيق تعرفة كهرباء جديدة تراعي الفئات محدودة الدخل والتي تستهلك الكهرباء بمعدلات أقل، حيث سيتم تطبيق تعرفة العرباء الجديدة خلال 4 شهور من بداية العام الحالي 2022، وأكد “اللبون” بأن التعرفة الكهربائية الجديدة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية الأقل استهلاكاً للكهربا، وهم الغالبية من مستهلكي الكهرباء.

تسعيرة تعرفة فاتورة الكهرباء الجديدة بالأردن kharab gov jo 2022 منصة دعم الكهرباء

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به “اللبون” خلال البيان الصحفي الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حيث صرح بأن فواتير الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة ستكون أفل من التعرفة الحالية، وذلك لما يزيد عن 90% من المشتركين بالقطاع المنزلي، وهم الفئة التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط ساعة كل شهر، وهم الفئة التي ستكون فواتيرهم لا تتجاوز 50 دينار شهريا بحد أقصى.

طريقة التقديم للحصول على تعرفة الكهرباء المدعومة kahraba.gov.jo

تعرّف على آلية التسجيل للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة عبر الموقع الالكتروني https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/apEXSGsy9v — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) تعرّف على آلية التسجيل للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة عبر الموقع الالكتروني https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/apEXSGsy9v — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) January 12, 2022

إلا أن الفئات أصحاب الاستهلاك المرتفع بالقطاع المنزلي فسوف ترتفع قيمة فواتيرهم الشهرية وفق تعريفة الكهرباء الجديدة، أما عن التعريفة الجديدة للكهرباء للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والصحية، سيتم تخفيض تعرفة استهلاك تلك القطاعات، وذلك بهدف تحفيف العبء عن تلك القطاعات الحيوية، مما سيبع ذلك من أثر ومردود تحفيزي لتلك الأنشطة على التوسع وزيادة إنتاجها، حيث تعتبر قيمة استهلاك تلك الأنشطة من الكهرباء تحدي كبير يعوق استمرارها وتوسعاتها، أما عن تلك الأنشطة المشمولة بتخفيض التعرفة الكهربائية لها فتشمل التالي:

القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

قطاع الصناعة.

النشاط الزراعي.

الأنشطة التجارية.

المستشفيات.

السياحة والفنادق.

وتهدف الحكومة الأردنية من خطتها من برنامج منصة دعم الكهرباء، وبتطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وهم الفئة الأكبر حجما والتي تمثل أكثر من 90% من المواطنين، حيث تشوف التعريفة السابقة للتعريفة الجديدة الكثير من مواطن الخلل والتشوهات، كما سيتم تطبيق مبدأ الشفافية، وذلك عن طريق تيسير فهم فاتورة الاستهلاك، وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة التعرفة الجديدة للكهرباء حظيت بتدقيق وتشاور مع أعضاء مجلس النوّاب، ولجنة الطاقة وكذلك لجنة الاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص.

شرائح تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة المنزلية المدعومة

اعرف كم ستصبح قيمة استهلاكك للكهرباء عند التسجيل للحصول على التعرفة المدعومة.

سارع بالتسجيل على https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/hP5k2HRQvp — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) اعرف كم ستصبح قيمة استهلاكك للكهرباء عند التسجيل للحصول على التعرفة المدعومة.

سارع بالتسجيل على https://t.co/Wdro89Bxuo pic.twitter.com/hP5k2HRQvp — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (@EMRCGov) January 21, 2022

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

هذا وقد بلغ إجمالي عدد العدادات التي فتحت حساب تسجيل على موقع دعم فاتورة الكهرباء للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي الآن ما يقارب نصف مليون مشترك، كما بلغ عدد زائري الموقع الإلكتروني لمنصة دعم فاتورة الكهرباء الأردنية ما يقارب 2 مليون زائر. ويجب أن ننوه إلى أنه يتم تطبق التعرفة الكهربائية غير المدعومة للقطاع المنزلي حسب الاستهلاك الشهري وعلى النحو التالي:

شريحة الاستهلاك التعرفة الجديدة (فلس / كيلواط ساعة /شهر) من 1 – 1000 ك. و. س / شهر 120 أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150

دعم الكهرباء الإضافي وفق تعريفة الكهرباء الجديدة للمنازل

وتجدر الإشارة إلى أنه وفق خطة الحكومة الأردنية سيتم تقديم دعم إضافي للاستهلاك المنزلي، هذا بالإضافة إلى تخفيض تعرفة الكهرباء للمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط شهريا، أما عن الدعم الإضافي التي ستقدمه الحكومي فبيانه كالتالي:

دعم إضافي ثابت على الفواتير الشهرية بقيمة 2.5 دينار أردني، وذلك للمستهلكين للكهرباء من 51 كيلو واط حتى 200 كيلو واط شهريا.

الدعم للمستهلكين للكهرباء من 201 إلى 600 كيلو واط سيتم منحهم دعم إضافي مقداره 2 دينار أردني شهرياً، ويستثنى من ذلك اشتراكات عدادات الخدمات.

طريقة وخطوات التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن

يتم التسجيل الإلكتروني في “منصة دعم الكهرباء“. يقوم باختيار نوع التسجيل. يتم تسجيل جميع البيانات ورمز التحقق والتعرف على الشروط.

قيمة فاتورة الاستهلاك حسب كمية الاستهلاك حسب تسعيرة الكهرباء الجديدة بالأردن

وتجدر الإشارة إلى أن تعرفةاستهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي الصغير، والذي يستهلك حتى 10 الأف كيلو واط ستنخفض فلساً واحد، وذلك من 61 فلس إلى 60 فلساً، أما في حالة استهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً ستنخفض من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً، أما بخصوصتعرفة استهلاك الصناعات الكبري والاستخراجية، فسوف يتم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي.

شروط التسجيل للحصول على دعم التعرفة المنزلية والفئات المستفيدة

أصحاب الجنسية الأردنية والفلسطينيين المُقيمين

سجل الأسرة والعائلة لبيان أولوية التسجيل لرب الأسرة.

من لدية أكثر من أسرة، مع تقديم والوثائق الدالة على ذلك.

الأردنية المتزوجة من اجنبي أو الأردني المتزوج من أجنبية.

المسجلين في برنامج تكافل 1،3.

المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

الحاصلين على المكرمة السامية.

هذا ولا يقتصر الأمر على دعم الكهرباء بالأردن فقط، بل تقوم المملكة الهاشمية بدعم مواطنيها من الأسر الأشد فقراً وحاجة، من خلال برنامج الدعم النقدي الموحد، والذي سيبدأ صرف أولى الدفعات الشهرية من الدعم الحكومي مطلع شهر أبريل “نيسان” 2022، وذلك في إطار توجيهات الملك الأردني لتوفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة، وقد تم قبول 130 ألف أسرة أردنية في المرحلة الأولى من برنامج الدعم النقدي الموحد، وهو البرنامج الذي حل محل برنامج تكافل، وسيتم الصرف بصفة دورية شهرية، بدلا مما كان في السابق، حيث كان يتم الصرف على دفعات ربع سنوية كل ثلاثة شهور.