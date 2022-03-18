نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردني takaful.naf.gov.jo حالة الطلب – موعد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردني “تكافل سابقاً” takaful.naf.gov.jo بعد تحسين معادلة الاستهداف التي طبقها صندوق المعونة بالوكالة، هذا وقد أوضح “الدكتور برق الضمور” مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، والذي يشغل أيضا منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، صرح الضمور بأنه يمكن الآن لكافة الأسر الأردنية التي تقدمت بالتسجيل على برنامج الدعم النقدي الموحد الأردني، يمكنها الاستعلام عن حالة طلب استحقاق الدعم النقدي الموحد، ويجب التنويه إلى أنه قد تم تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1” إلى برنامج “الدعم النقدي الموحد”، وذلك منذ يوم 20 فبراير “شباط” 2022، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية على تغيير اسم البرنامج.

رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد الأردني takaful.naf.gov.jo

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق المعونة الوطنية قد قام بعمل زيارات ميدانية للأسر المرشحة للاستفادة واستحقاق دغم برنامج الدعم النقدي الموحد، وسيستمر فحص جميع الطلبات من خلال زيارات ميدانية حتى ينم استكمال مراجعة جميع الطلبات التي تقدمت بالتسجيل على البرنامج.

هذا وقد صرح “الضمور” لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”: أن صرف الدعم النقدي الموحد سيكون شهرياً، وذلك على خلاف ما كان معمول به سابقاً، حيث كان يتم في السباق صرف الدعم النقدي للأسر كل ثلاثة شهور، وسيكون الصرف للمستفيدين بداية من الأول من شهر أبريل “نيسان” 2022.

صندوق المعونة الوطنية للضمان الاجتماعي الاستعلام عن حالة طلب الدعم النقدي الموحد

وتهدف الحكومة الأردنية من برنامج وتهدف الحكومة الأردنية إلى دمج المعونات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية في برنامج واحد، لذلك كان تغيير اسم الدعم التكميلي إلى “الدعم النقدي الموحد”، وذلك حتى تتم معادلة الاستهداف، والتي تستهدف الأسر الأشد حاجة.

أما عن الاستعلام عن حالة طلب الدعم النقدي الموحد، فأن حالة الطلب ستكون على رابط الاستعلام كما يلي:

قيد الدراسة: أي في مرحلة الدراسة ولم يتم البت في قبول التأهل أو رفضه.

أي في مرحلة الدراسة ولم يتم البت في قبول التأهل أو رفضه. مؤهل للزيارة الميدانية: وذلك يعني أنه قد تم قبول الطلب مبدئيا لحين الزيارة المنزلية.

وذلك يعني أنه قد تم قبول الطلب مبدئيا لحين الزيارة المنزلية. غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج: وسيتم تحديد سبب رفض التأهل لاستحقاق الدعم النقدي الموحد.

رابط تقديم تظلم لغير المؤهلين لاستحقاق الدعم النقدي الموحد

ويجب التنويه إلى أنه في حال كان حالة الطلب غير مؤهل، يمكن لتلك الأسرة الغير مؤهلة لاستحقاق الدعم أن تتقدم بتظلم واعتراض على عدم استحقاق الدعم الحكومي، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني https://takaful.naf.gov.jo ويتم استقبال التظلمات بداية من مطلع شهر أبريل 2022.

ألية دراسة حالة الطلب الغير مؤهل لاستحقاق الدعم النقدي الموحد

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة تقديم التظلم سيتم دراسته بشفافية، كما أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراء، طبقا لحالة الأسرة المالية، كما سيتم ذكر سبب عدم التأهل لصرف الدعم النقدي الحكومي الموحد.

هذا وقد صرح مصدر مسؤول بالصندوق أن قيمة الدعم الشهرية ليست متساوية لجميع الأسر، وأنه سيكون هناك تفاوت في قيمة الدعم حسب حالة كل أسرة، وأضاف المصدر المسؤول بأن العدد الذي حدده الصندوق لاستحقاق الدعم النقدي الموحد سيكون بعدد 125 ألف أسرة في المرحلة الأولى،وأشار المصدر أيضاً إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي استقبلها الصندوق قد بلغ عددها 412 ألف طلب.