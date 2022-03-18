الرئيس الأوكرانى: مئات الأشخاص محاصرون تحت أنقاض مسرح ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الجمعة، بعد يومين من تعرض مسرح فى مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة للقصف العنيف، إن مئات الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف زيلينسكى، فى رسالة مصورة من العاصمة كييف، "سنواصل أعمال الإنقاذ رغم القصف ورغم كل الصعوبات ".

وتم إنقاذ 130 شخصًا الخميس، من المبنى، فى حين لا يزال من غير الواضح عدد الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم.

وقال النائب الأوكرانى سيرهى تاروتا، إن "العديد من الأطباء لقوا حتفهم" أثناء محاولتهم إنقاذ وعلاج أشخاص كانوا بداخل مبنى المسرح.

وفى الوقت الذى قالت فيه أوكرانيا إن المبنى تعرض للدمار بشكل كبير بسبب القصف الروسى الذى استهدفه، ألقت روسيا باللوم على القوميين الأوكرانيين.

يشار إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا يحتمون داخل المسرح الذى يحوى ملجأ للحماية من القنابل عندما تعرض للقصف يوم الأربعاء، وفقاً لعمدة ماريوبول فاديم بوتشينكو.