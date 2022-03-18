عاجل.. بايدن يؤكد لنظيره الصينى خطورة تقديم أى دعم لموسكو

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح البيت الأبيض، أن بايدن أكد لنظيره الصينى دعمه لإيجاد حل دبلوماسى للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن بايدن أكد لنظيره الصينى أن السياسة الأمريكية بشأن تايوان لم تتغير.

ومن جانبه قال الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الجمعة إن على الولايات المتحدة والصين العمل سويا لضمان إحلال السلام حول العالم، مشددا على ضرورة ألا تلجأ الدول إلى الالتقاء على ساحة المعركة.

وقال شى، خلال محادثة عبر الفيديو مع نظيره الأمريكى، جوزيف بايدن، إن الاتجاه السائد نحو السلام والتنمية يواجه تحديات خطيرة، وأن العالم ليس هادئا أو مستقرا، مضيفا: "الأزمة الأوكرانية ليس شيئا نَوَد رؤيته"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وتابع الرئيس الصينى أن الأحداث الجارية تُظهر مجددا أن الدول لا ينبغى أن تصل إلى نقطة الالتقاء على ساحة المعركة، مشيرا إلى أن النزاعات والمواجهات ليست فى صالح أحد، وأن المجتمع الدولى يجب أن يثمّن السلم والأمن أكثر من أى شيء آخر.

وتابع الرئيس الصينى قائلا: "كعضوين دائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكأكبر اقتصادين فى العالم، لا يجب علينا فقط توجيه العلاقات الصينية-الأمريكية للأمام فقط على المسار الصحيح، ولكن أيضا تحمُّل نصيبنا من المسئوليات الدولية والعمل لصالح السلام والهدوء العالمى".