أمريكا تفرض قيودا على صيانة 99 طائرة بوينج للشركات الروسية

وحسب بيان للوزارة، نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة، سيتم توجيه مذكرات إلى مختلف شركات الطيران حول العالم حول "عدم جواز" صيانة وتصليح الطائرات التى "انتهكت القواعد الأمريكية للرقابة على الصادرات"، وتزويدها بالوقود وتقديم قطع الغيار لها.
وأضاف البيان، أن الشركات التى تقدم الخدمات للطائرات المذكورة قد تواجه إجراءات من قبل السلطات الأمريكية، بما فيها أحكام بالسجن والغرامات وحرمانها من الامتيازات والتسهيلات وغيرها من القيود.
ونشرت الوزارة قائمة، تضم 99 طائرة من صنع شركة "بوينج" الأمريكية، تستخدمها شركات الطيران الروسية، بما فيها "آيروفلوت" و"إير بريج كارجو" و"يوتاير" و"نوردويند" و"آزور إير" و"أفياستار".
وتتضمن القائمة أيضا طائرة Gulfstream G650، تابعة لرجل الأعمال الروسى رومان أبراموفيتش.
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