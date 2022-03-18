بوتين وماكرون يبحثان الأوضاع فى أوكرانيا ومفاوضات موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الكرملين حول هذا الشأن، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "بمبادرة من الجانب الفرنسى، جرى اتصال هاتفى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث واصلا تبادل الآراء حول الأوضاع فى أوكرانيا. كما بحثا الوضع فى المفاوضات بين ممثلى روسيا وأوكرانيا. فى هذا السياق، تم تحديد النهج الرئيسى للجانب الروسى لتطوير الاتفاقات المحتملة".
وأكد الرئيس الروسى مرة أخرى أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، تبذل القوات المسلحة الروسية كل ما فى وسعها لإنقاذ حياة المدنيين، بما فى ذلك من خلال تنظيم ممرات إنسانية لإجلائهم بأمان.
ولفت بوتين فى الاتصال إلى جرائم الحرب العديدة التى ترتكبها يوميا القوات الأوكرانية والقوميين، ولا سيما القصف الصاروخى والمدفعى المكثف لمدن دونباس.
واتفق الرئيسان على البقاء على اتصال، بحسب الكرملين.
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