الدفاع الروسية: تدمير 54 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن طيران القوات المسلحة الروسية قام خلال يوم واحد بتدمير 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، كما أسقطت وسائل الدفاع الجوى طائرة مسيّرة واحدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال كوناشينكوف، فى بيان نقلته وكالة "سبوتنيك": "قامت قوات الطيران العملياتى والتكتيكى بإصابة 54 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 3 نقاط قيادة، و4 راجمات صواريخ، و4 مستودعات للذخيرة، و44 مكانا لتكديس المعدات العسكرية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية خلال اليوم طائرة مسيرة أوكرانية فى الجو". وأضاف أن "بلغ إجمالى ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية: "184 طائرة مسيرة، 1412 دبابة ومدرعة، 142 راجمة صواريخ، 542 مدفعية ميدان وهاون، 1211 وحدة مركبة عسكرية خاصة". وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا.

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