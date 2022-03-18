كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته السابقة

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة زوجته السابقة السيدة عروبة الساهر، أم ولديه وسام وعمر، مساء الجمعة.
وكتب كاظم الساهر عبر صفحته على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة".
وتزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه السيدة عروبة عندما كان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.
وأعلنت صفحة كاظم الساهر الرسمية، تأجيل حفلات الفنان في الولايات المتحدة وكندا، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل.
وكتبت صفحة الفنان العراقي: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أميركا وكندا لموعد آخر. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ".
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