تقدم ملحوظ فى المفاوضات الروسية الأوكرانية

تقدم ملحوظ فى المفاوضات الروسية الأوكرانيةأعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض مع الجانب الأوكراني فلاديمير ميدينسكي إحراز تقدم ملموس في المحادثات الثنائية وخاصة بما يتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي “الناتو”.

وقال ميدينسكي في تصريح اليوم نقله موقع روسيا اليوم “يشكل وضع أوكرانيا الحيادي وعدم انضمامها إلى الناتو إحدى النقاط الرئيسية في المحادثات وهذه النقطة التي تمكن الطرفان من تقريب مواقفهما بشأنها إلى أقصى مدى”.

وأشار ميدينسكي إلى أن الأمر في هذا الصدد يتعلق حالياً ببعض التفاصيل المرتبطة خصوصاً بماهية الضمانات الأمنية الإضافية التي سيتم تقديمها إلى أوكرانيا في حال تخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ولفت كبير المفاوضين الروس إلى أن الطرفين في نصف طريقهما تقريباً بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا مشيراً إلى أنه ليس مخولاً بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية.

وحول مسألة استئصال النازية من أوكرانيا وصف ميدينسكي الوضع في المحادثات بهذا الصدد بأنه “غريب” موضحاً أن سلطات كييف تنفي وجود أي تشكيلات نازية في أراضيها.

وقال ميدينسكي: إن المفاوضين الأوكرانيين يتجاهلون الحقائق التي تهم العالم بأسره منها أنشطة وتدريب تشكيلات مسلحة نازية في أراضي هذا البلد وإطلاق أسماء مجرمين نازيين على شوارع مدن كبيرة فيه مضيفاً “أعتقد أننا سنعود غير مرة إلى هذه المسألة التي تحظى بأهمية قصوى لكل من يعتبر نتائج الحرب العالمية الثانية أرضية للنظام العالمي الحالي”.

وشدد ميدينسكي على أنه لا يجوز الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ما لم يتم صياغة وتنسيق نص اتفاق بين موسكو وكييف.

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي أطلقتها فجر الـ 24 من فبراير الماضي والرامية لحماية سكان دونباس.