السنيورة: مقاطعة انتخابات لبنان تنطوي على شبهة "الرضوخ لإيران"

دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، الأربعاء، إن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات النيابية تنطوي على شبهة "الرضوخ للهيمنة الإيرانية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السنيورة في مكتبه بالعاصمة بيروت، بثته فضائيات محلية.

وأوضح أن "الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية تنطوي على شبهة أن لبنان فقد قواه الحية ورضخ للهيمنة الإيرانية، وهذا غير صحيح فإرادة اللبنانيين لم تنكسر ولن تنكسر".

وأضاف أن "الاقتراع هو تعبير عن الاستنكار والرفض لممارسات الهيمنة والفساد والإفساد، ليصل صدى الاعتراض إلى كل اللبنانيين وجميع المنظمات الإقليمية والدولية".

وشدد السنيورة على ضرورة مشاركة جميع اللبنانيين في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحا واقتراعا، قائلا: "إننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية".

وتابع: "الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ومرتهنة وليست صاحبة السلطة والقرار (..) لا يمكن إعادة بناء الدولة طالما استمر (حزب الله) يسيطر على لبنان مستقويًا بسلاحه، من جانب آخر لا يمكن إلغاء حزب الله من المعادلة الوطنية في لبنان".

ومضى مبينا: "لا دولة مع سلاح (حزب الله)، لكن هناك إمكانية لدولة مع حزب الله من دون السلاح، الذي أصبح موجها إلى صدور اللبنانيين والأشقاء العرب"، حسب المؤتمر ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" حول تصريحات السنيورة، إلا أنه عادة ما ينفي سيطرته على لبنان، ويؤكد أن سلاحه "يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية".

وقبل شهر، أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، "تعليق" عمله السياسي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة، أو التقدم لأي ترشيحات من "تيار المستقبل" (سني) الذي يتزعمه.

وجراء دعوة الحريري أعلنت العديد من الشخصيات السنية عزوفها عن الترشح أو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد.

وتتهم عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية، إيران بالهيمنة على مؤسسات الدولة، عبر حليفها "حزب الله"، وهو ما تنفي طهران والحزب صحته مرارا.

ومن المقرر أن يشهد لبنان إجراء انتخابات نيابية في 15 مايو/ أيار المقبل، للمرة الأولى بعد اندلاع انتفاضة شعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في البلاد.

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