نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض هواتف سامسونج و أوبو أحدث الإصدارات عروض الموسم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض هواتف سامسونج و أوبو أحدث الإصدارات عروض الموسم بالمملكة، حيث نتناول أرخص المتاجر التي تقدم هواتف سامسونج و أوبو بالمملكة، يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي SAMSUNG GALAXY A42 يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، سعة 128 جيجا بايت باللون الأبيض بسعر 2079 ريال و يتم الشحن خلال فترة تتراوح بين ثلاث أيام إلى إثنى عشر يوم، يتوفر الهاتف لدى فيرجن ميجا ستور باللون الرمادي بسعر 1449 ريال والتوصيل مجاني و يتم التوصيل خلال يومين إلى أربعة أيام ضمن عروض هواتف سامسونج و أوبو بالسعودية.

أفضل عروض هواتف سامسونج و أوبو

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي SAMSUNG GALAXY A71 باللون الأزرق لدى أمازون السعودية، سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الرابع بسعر 1749 ريال، يتوفر الهاتف ضمن عروض هواتف سامسونج لدى هناك باللون الأزرق بسعر 1799 ريال و التوصيل مجاني حيث يتم التوصيل إلى جدة و مكة خلال يومين و بقية المناطق خلال إسبوع، يتوفر الهاتف لدى مشترياتي بنفس المواصفات باللون الأسود بسعر 1799 ريال و التوصيل مجاني ويتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين ثلاث أيام إلى أسبوع.

خصومات الموسم على الهواتف

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي SAMSUNG GALAXY A51 لدى أمازون السعودية باللون الأبيض سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام، بسعر 1395 ريال، يتوفر الهاتف ضمن عروض الهواتف بمتاجر المملكة لدى مشترياتي باللون الأسود سعة 128 جيجا بايت بسعر 1204 ريال و يتم التوصيل خلال أسبوع بحد أقصى، تتوفر لدى كارفور ماركت بليس باللون الأبيض سعة 128 جيجا بايت بسعر 1318 ريال بعد العرض و يتم التوصيل خلال يومين.

تخفيضات هواتف أوبو بمتاجر السعودية

يتوفر هاتف اوبو OPPO RENO 6Z لدى أمازون السعودية باللون الأسود، سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام و يدعم شبكة الجيل الخامس 5G بسعر 1399 ريال ويتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 يوم، يتوفر الهاتف كذلك بنفس المواصفات لدى ماي ستور بسعر 1299 ريال والتوصيل مجاني كما يتم التوصيل خلال 24 ساعة، يتوفر كذلك جوال اوبو رينو 6 زد بنفس المواصفات لدى كارفور ماركت بليس السعودية، عند استخدام كود خصم 30 NEW يصبح سعر الهاتف 1395 ريال والتوصيل مجاني و يتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين يوم إلى يومين، كما يتوفر لدى نون واكسترا بنفس المواصفات بسعر 1399 ريال و التوصيل مجاني و يتم التوصيل عبر اكسترا خلال ثلاث أيام.

عروض الهواتف مارس 2022

يتوفر هاتف أوبو OPPO RENO 6 PRO لدى أمازون السعودية باللون الأزرق سعة 256 جيجابايت و 12 جيجا رام، يدعم شبكة الجيل الخامس 5G بسعر 2599 ريال و التوصيل مجاني و يتم التوصيل خلال 3 – 12 يوم، يتوفر الهاتف ضمن عروض هواتف أوبو بالمملكة لدى ماي ستور بنفس المواصفات بسعر 2599 ريال و التوصيل مجاني، يتوفر ضمن عروض الهواتف مارس 2022 هاتف اوبو رينو 6 برو مع نفس المواصفات باللون الرمادي لدى مكتبة جرير و نون باللون الرمادي بنفس السعر 2599 ريال، يتم التوصيل في اكسترا خلال ثلاث أيام.

يتوفر هاتف OPPO A53 لدى أمازون السعودية باللون الأبيض يدعم تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، بسعر 649 ريال والتوصيل مجاني و يتم التوصيل خلال 12 – 3 أيام، يتوفر الهاتف لدى مكتبة جرير باللون الأزرق خلال 699 ريال و التوصيل مجاني ويتم التوصيل خلال 3 أيام، يتوفر هاتف اوبو A53 لدى نون باللون الأزرق بسعر 669 ريال و التوصيل مجاني، كما يتوفر هاتف اوبو OPPO A12 لدى أمازون السعودية سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام باللون الأزرق، بسعر 2385 ريال ويتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين ثلاث أيام إلى إثنى عشر يوم ضمن عروض الهواتف بالسعودية.